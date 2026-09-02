Afera wokół Pucharu Polski. Właściciel Pogoni Szczecin uderza w PZPN

Niespodzianki w Pucharze Polski. Odpadnięcie Legii i Zagłębia

Pierwsza runda Pucharu Polski dostarczyła kibicom niespodziewanie dużej dawki emocji. Z największym szokiem wiąże się porażka Zagłębia Lubin, które musiało uznać wyższość trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg, z którą przegrało 2:3. Z rywalizacją szybko pożegnała się również Wisła Kraków po zaskakującej porażce z pierwszoligową Odrą Opole. Na tle tych wydarzeń nieco mniejszym zaskoczeniem była przegrana Legii Warszawa, która uległa Motorowi Lublin aż 0:3. Właśnie to ostatnie starcie stało się zarzewiem potężnej dyskusji oraz otwartej krytyki wymierzonej we władze PZPN. Kontrowersje nie dotyczą wcale przebiegu boiskowych wydarzeń, lecz samego faktu skojarzenia ze sobą dwóch silnych ekip z Ekstraklasy już na etapie 1/32 finału. Taki stan rzeczy jest bezpośrednim pokłosiem braku rozstawień podczas losowania „Pucharu tysiąca drużyn”. Głośno sprzeciwił się temu Alex Haditaghi, pełniący funkcję prezesa i właściciela Pogoni Szczecin.

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Pochodzący z Kanady działacz nie ukrywał swojego wzburzenia i w dosadnych słowach ocenił obowiązujące regulacje. W specjalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przekazał: „Losowanie i format Pucharu Polski są moim zdaniem absolutnie fatalne dla polskiej piłki”.

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Alex Haditaghi kontynuował swoje stanowcze rozważania na temat drabinki turniejowej.

PZPN tworzy system, w którym kluby Ekstraklasy eliminują się nawzajem już na wczesnym etapie. To jest po prostu absurdalne. Sami robimy sobie krzywdę. Dlaczego? Oczywiście mniejsze kluby zasługują na swoją szansę. Niech grają u siebie, zapełniają stadiony, zarabiają i próbują sprawić niespodziankę. Na tym polega urok pucharu

Powyższymi argumentami prezes Pogoni podsumował swój punkt widzenia na sprawę pucharowych losowań.

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