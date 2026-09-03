31. Bieg po Nowe Życie już 5 września! Warto mówić o transplantacji

Bieg po Nowe Życie to przede wszystkim niezwykłe spotkanie ludzi, których łączy głębokie przekonanie o konieczności mówienia o transplantacji. Jak podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie, organizatorzy starają się mówić o tym temacie głośno i bez dystansu, ukazując, że za słowem „przeszczepienie” kryją się konkretne osoby, ich rodziny, silne emocje i poruszające historie.

31. Bieg po Nowe Życie w Warszawie ze znanymi twarzami

Uczestnicy wydarzenia, tworząc różnorodne sztafety, pokonają w marszu nordic walking symboliczny kilometr. W skład tych zespołów wejdą osoby po przeszczepieniach – zarówno dawcy, jak i biorcy – a także znane postaci ze świata kultury, sportu i mediów. Nie zabraknie również lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych, młodych ludzi z warszawskich szkół ponadpodstawowych oraz licznych przyjaciół i sympatyków Biegu.

Na starcie w Warszawie pojawią się między innymi: Olga Kalicka, Jerzy Mielewski, Aleksandra Popławska, Marek Kalita, Katarzyna Pakosińska, Rafał Mroczek, Ewa Kasprzyk, Zbigniew Bródka, Olga Łasak, Krystian Pesta, Edyta Herbuś, Piotr Gruszka, Aleksandra Radwan, Mateusz Dymidziuk, Małgorzata Potocka oraz Kasandra Zawal – Miss Polski 2024. Dla aktora Krystiana Pesty, który weźmie udział w wydarzeniu już po raz piąty, każda kolejna edycja Biegu jest zaskoczeniem.

- Zaskakuje mnie to jaką Bieg ma energię, jak dużo ludzi niesie ze sobą. Im dłużej jestem w biegowym świecie, który bardzo wspieram to z roku na rok, z edycji na edycji widzę jak wzrasta świadomość - tłumaczy.

Spotkanie z autorytetami

Jak zawsze, Bieg po Nowe Życie będzie również okazją do spotkania z autorytetami polskiej transplantologii i medycyny. W wydarzeniu wezmą udział między innymi: prof. Maciej Kosieradzki, prof. Zbigniew Włodarczyk, prof. Jarosław Czerwiński, prof. Leszek Domański, prof. Roman Danielewicz, prof. Rafał Krenke, prof. Sławomir Nazarewski, prof. Jerzy Sieńko, prof. Piotr Kaliciński, prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Michał Zakliczyński, prof. Dorota Kamińska, prof. Krzysztof Mucha, prof. Karol Wierzbicki, prof. Marek Jemielity oraz prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska.

- Warto przekonywać do donacji, bo transplantacja bardzo często jest dla chorego jedyną szansą na życie i powrót do normalnego funkcjonowania. Jako lekarz zajmujący się transplantacją serca wiem, jak ogromne znaczenie ma każdy dawca i jak wiele może zmienić decyzja jednej osoby. Dlatego tak ważne są rozmowy o dawstwie - spokojne, oparte na wiedzy i świadomości, a nie na obawach czy mitach. Warto rozmawiać z bliskimi, warto mówić o swojej decyzji i warto pokazywać, że donacja jest pięknym gestem solidarności z drugim człowiekiem - mówi prof. Michał Zakliczyński, który regularnie uczestniczy w Biegu po Nowe Życie.

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Po raz pierwszy w wydarzeniu weźmie udział Marcin Hapeta, który żyje z nową nerką.

- Przeszczepienie miałem w Gdańsku, dzisiaj blisko dwa lata po zabiegu moje życie wróciło do normy, nowych aktywności i wyzwań, wędrówek z rodziną w górach, studiów psychologicznych – mówi. - Mam nadzieję że jeszcze będę wsparciem dla kogoś, tak jak ktoś był nim dla mnie – dodaje.

Miejsce i harmonogram biegu

31. Bieg po Nowe Życie odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku, przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Jak informują organizatorzy, harmonogram jest następujący:

12:00 - otwarcie wydarzenia, rozgrzewka i prezentacja uczestników;

12:30 - start Biegu po Nowe Życie;

ok. 14:30 - dekoracja uczestników.

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