Z kim Lech i Jagiellonia zagrają w Europie? Mamy wyniki losowania

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-08-28 14:24

Jesienią 2026 roku polscy kibice będą mogli śledzić występy dwóch rodzimych klubów w fazie ligowej Ligi Europy. 28 sierpnia w Monako rozlosowano przeciwników dla Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Na drodze polskich drużyn staną uznane europejskie marki.

Lech Poznań
Autor: Fotostyk / Super Express

W rozgrywkach Ligi Europy zobaczymy m.in. gigantów futbolu, takich jak Juventus czy AC Milan, jednak polskie zespoły nie trafiły na nich w fazie grupowej. Nie oznacza to wcale łatwej przeprawy. Lech Poznań zmierzy się z utytułowanymi rywalami, wśród których są Bayer Leverkusen oraz Benfica Lizbona. Z kolei Jagiellonia Białystok powalczy z angielskimi ekipami Crystal Palace i Sunderlandem, a także z francuskim Olympique Lyon. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie rywali polskich drużyn.

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Z kim zagra Lech Poznań?

  • Bayer Leverkusen (mecz u siebie)
  • Benfica Lizbona (mecz na wyjeździe)
  • Ferencvárosi TC (mecz u siebie)
  • Royale Union Saint-Gilloise (mecz na wyjeździe)
  • Sunderland (mecz u siebie)
  • Crystal Palace (mecz na wyjeździe)
  • Torreense (mecz u siebie)
  • OFI Kreta (mecz na wyjeździe)

Rywale Jagiellonii Białystok

  • Olympique Lyon (mecz u siebie)
  • Olympiakos Pireus (mecz na wyjeździe)
  • Anderlecht (mecz u siebie)
  • Viktoria Pilzno (mecz na wyjeździe)
  • Crystal Palace (mecz u siebie)
  • Sunderland (mecz na wyjeździe)
  • Ararat-Armenia (mecz u siebie)
  • Lewski Sofia (mecz na wyjeździe)

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