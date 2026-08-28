Z kim Lech i Jagiellonia zagrają w Europie? Mamy wyniki losowania

W rozgrywkach Ligi Europy zobaczymy m.in. gigantów futbolu, takich jak Juventus czy AC Milan, jednak polskie zespoły nie trafiły na nich w fazie grupowej. Nie oznacza to wcale łatwej przeprawy. Lech Poznań zmierzy się z utytułowanymi rywalami, wśród których są Bayer Leverkusen oraz Benfica Lizbona. Z kolei Jagiellonia Białystok powalczy z angielskimi ekipami Crystal Palace i Sunderlandem, a także z francuskim Olympique Lyon. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie rywali polskich drużyn.

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Z kim zagra Lech Poznań?

Bayer Leverkusen (mecz u siebie)

Benfica Lizbona (mecz na wyjeździe)

Ferencvárosi TC (mecz u siebie)

Royale Union Saint-Gilloise (mecz na wyjeździe)

Sunderland (mecz u siebie)

Crystal Palace (mecz na wyjeździe)

Torreense (mecz u siebie)

OFI Kreta (mecz na wyjeździe)

Rywale Jagiellonii Białystok

Olympique Lyon (mecz u siebie)

Olympiakos Pireus (mecz na wyjeździe)

Anderlecht (mecz u siebie)

Viktoria Pilzno (mecz na wyjeździe)

Crystal Palace (mecz u siebie)

Sunderland (mecz na wyjeździe)

Ararat-Armenia (mecz u siebie)

Lewski Sofia (mecz na wyjeździe)

Lech Poznań - Legia Warszawa: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy

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