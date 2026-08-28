Z kim Lech i Jagiellonia zagrają w Europie? Mamy wyniki losowania

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W rozgrywkach Ligi Europy zobaczymy m.in. gigantów futbolu, takich jak Juventus czy AC Milan, jednak polskie zespoły nie trafiły na nich w fazie grupowej. Nie oznacza to wcale łatwej przeprawy. Lech Poznań zmierzy się z utytułowanymi rywalami, wśród których są Bayer Leverkusen oraz Benfica Lizbona. Z kolei Jagiellonia Białystok powalczy z angielskimi ekipami Crystal Palace i Sunderlandem, a także z francuskim Olympique Lyon. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie rywali polskich drużyn.
Szpieg na treningu Śląska?! Kuriozalna sytuacja przed meczem z Legią
Z kim zagra Lech Poznań?
- Bayer Leverkusen (mecz u siebie)
- Benfica Lizbona (mecz na wyjeździe)
- Ferencvárosi TC (mecz u siebie)
- Royale Union Saint-Gilloise (mecz na wyjeździe)
- Sunderland (mecz u siebie)
- Crystal Palace (mecz na wyjeździe)
- Torreense (mecz u siebie)
- OFI Kreta (mecz na wyjeździe)
Rywale Jagiellonii Białystok
- Olympique Lyon (mecz u siebie)
- Olympiakos Pireus (mecz na wyjeździe)
- Anderlecht (mecz u siebie)
- Viktoria Pilzno (mecz na wyjeździe)
- Crystal Palace (mecz u siebie)
- Sunderland (mecz na wyjeździe)
- Ararat-Armenia (mecz u siebie)
- Lewski Sofia (mecz na wyjeździe)