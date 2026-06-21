WTA Bad Homburg 2026. Kiedy i z kim Iga Świątek rozegra swój pierwszy mecz?

WTA Bad Homburg. Kiedy gra Iga Świątek? Z kim pierwszy mecz?

Od ostatniego występu polskiej mistrzyni minęły już trzy tygodnie, jednak jej krótki odpoczynek dobiega końca. W dniu swoich urodzin, 31 maja, musiała uznać wyższość Ukrainki Marty Kostiuk na etapie czwartej rundy Roland Garros, ulegając 5:7, 1:6. Taki rezultat to z pewnością rozczarowanie dla czterokrotnej triumfatorki tego Szlema, jednak przed nią wciąż kluczowe rozstrzygnięcia. Czas na kortach trawiastych będzie w tym roku wyjątkowo ważny, ponieważ Polka będzie bronić potężnej dawki punktów za zeszłoroczny finał w Niemczech i późniejsze, niezwykle spektakularne zwycięstwo w londyńskim Wimbledonie. Skoro ta taktyka przyniosła znakomity efekt, Raszynianka znów zdecydowała się na jedyny turniejowy sprawdzian przed wyprawą do Wielkiej Brytanii właśnie w Bad Homburg.

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Taką samą strategię przygotowań przyjęła niedawna zwyciężczyni French Open, Rosjanka Mirra Andriejewa, jednak to była liderka rankingu WTA będzie największą gwiazdą niemieckich zawodów, gdzie otrzymała najwyższy numer rozstawienia, co daje jej prawo rozpoczęcia zmagań od drugiej rundy dzięki wolnemu losowi. To przywilej dla czterech najwyżej notowanych uczestniczek. W efekcie Iga Świątek nie musi prezentować swoich umiejętności na korcie podczas meczów pierwszej rundy zaplanowanych na 21 i 22 czerwca.

Mistrzyni Wimbledonu zainauguruje tegoroczne zmagania w Niemczech we wtorek 23 czerwca lub w środę 24 czerwca. Drabinka turniejowa ułożyła się tak, że Polka zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Evą Lys albo amerykańską zawodniczką Emmą Navarro. Niemka dostała od organizatorów specjalne zaproszenie z dziką kartą, natomiast Navarro ma zaplanowany ewentualny start niedługo po finale w brytyjskim Nottingham. Może to oznaczać, że zdecyduje się odpuścić ten turniej ze zmęczenia, a jej miejsce w drabince przypadnie zawodniczce z kwalifikacji jako „szczęśliwej przegranej”. W razie zmian, będziemy aktualizować ten tekst na bieżąco.

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