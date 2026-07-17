Szymon Marciniak nie poprowadzi finału mistrzostw świata. FIFA wskazała kontrowersyjnego arbitra

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-17 9:04

Polski sędzia ostatecznie nie poprowadzi starcia o puchar mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej pominęła go również przy obsadzie spotkania o brązowy medal. Decyzja ta budzi ogromne emocje, ponieważ głównym rozjemcą finału został człowiek, który w przeszłości wyraźnie podpadł polskiej reprezentacji.

Sędzia Szymon Marciniak trzymający gwizdek na boisku. O kontrowersjach wokół finału mundialu przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express Szymon Marciniak

Kibice znad Wisły do samego końca wierzyli w powtórkę z mundialu w Katarze, gdzie polski arbiter fantastycznie poprowadził decydujące starcie między reprezentacją Francji a Argentyną. Światowa centrala piłkarska brutalnie rozwiała jednak te nadzieje, powierzając najważniejsze zadanie komuś innemu. Finał mundialu w 2026 roku będzie sędziował Slavko Vincić. Fani polskiej kadry doskonale kojarzą tego arbitra z finałowego meczu barażowego ze Szwecją o awans na turniej. Słoweniec podjął wtedy szereg bardzo dyskusyjnych decyzji na niekorzyść naszej reprezentacji, co mogło realnie zaważyć na końcowym rezultacie tamtego spotkania. Z kolei pojedynek o trzecie miejsce na turnieju poprowadzi Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.

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