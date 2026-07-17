Szymon Marciniak nie poprowadzi finału mistrzostw świata. FIFA wskazała kontrowersyjnego arbitra

Kibice znad Wisły do samego końca wierzyli w powtórkę z mundialu w Katarze, gdzie polski arbiter fantastycznie poprowadził decydujące starcie między reprezentacją Francji a Argentyną. Światowa centrala piłkarska brutalnie rozwiała jednak te nadzieje, powierzając najważniejsze zadanie komuś innemu. Finał mundialu w 2026 roku będzie sędziował Slavko Vincić. Fani polskiej kadry doskonale kojarzą tego arbitra z finałowego meczu barażowego ze Szwecją o awans na turniej. Słoweniec podjął wtedy szereg bardzo dyskusyjnych decyzji na niekorzyść naszej reprezentacji, co mogło realnie zaważyć na końcowym rezultacie tamtego spotkania. Z kolei pojedynek o trzecie miejsce na turnieju poprowadzi Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.

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