Mistrzostwa Europy w 2028 roku zostaną rozegrane między 9 czerwca a 9 lipca na stadionach w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, a rolę współorganizatorów pełnią Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia. Aby zwiększyć szanse gospodarzy na awans, podczas ceremonii losowania eliminacji cała ta czwórka, a także Irlandia Północna, nie mogą trafić do jednej grupy. Rywalizacja w grupach pięciozespołowych wystartuje już w marcu 2027 roku, natomiast stawki złożone z czterech drużyn wybiegną na boiska dopiero we wrześniu. Koniec zasadniczego etapu kwalifikacji zaplanowano na listopad 2027 roku.

Jan Urban zaskoczony na konferencji. 5 sekund ciszy. "No i co chcesz usłyszeć?"

QUIZ. Ikony polskiej piłki lat 90. Pamiętasz ich imiona? Juskowiak, Citko, Warzycha i inni Pytanie 1 z 20 Citko, były gracz m.in. Widzewa i Legii, ma na imię: Mariusz Mirosław Marek Następne pytanie

Kiedy losowanie eliminacji Euro 2028? Podział na koszyki i potencjalni rywale reprezentacji Polski

Podział na koszyki przed losowaniem kwalifikacji do Euro został ustalony w oparciu o końcowe rozstrzygnięcia fazy zasadniczej Ligi Narodów UEFA. Obecność w trzecim koszyku sprawia, że reprezentacja Polski na pewno nie zagra ze Szkocją, Ukrainą czy Rumunią, ale los przydzieli jej po jednym przeciwniku z pierwszego, drugiego i czwartego koszyka, a w przypadku trafienia do grupy pięciozespołowej także drużynę z koszyka piątego.

Ceremonię losowania grup eliminacyjnych Euro 2028 zaplanowano na niedzielę 6 grudnia 2026 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. W trakcie wydarzenia 54 europejskie kadry narodowe trafią do 12 grup, z czego sześć (grupy A–F) będzie liczyć po cztery zespoły, a kolejne sześć (grupy G–L) po pięć drużyn. Poza nawiasem tych rozgrywek nadal pozostaje wykluczona Rosja.

Tak prezentuje się szczegółowy podział na koszyki:

Koszyk 1: Anglia, Portugalia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania, Grecja, Włochy, Norwegia, Chorwacja

Koszyk 2: Walia, Serbia, Turcja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Węgry, Irlandia Północna, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Irlandia

Koszyk 3: Szkocja, Ukraina, Kosowo, Polska, Rumunia, Izrael, Gruzja, Macedonia Północna, Czarnogóra, Albania, Islandia, Słowacja

Koszyk 4: Estonia, Białoruś, Wyspy Owcze, Cypr, Finlandia, Mołdawia, Armenia, Bułgaria, Luksemburg, Kazachstan, Łotwa, San Marino

Koszyk 5: Malta, Azerbejdżan, Litwa, Andora, Gibraltar, Liechtenstein

Paul Scholes kończy 52 lata. Tak Janusz Wójcik podsumował jego kontrowersyjne gole w meczu z Polską

W batalii o awans na mistrzostwa Europy polscy piłkarze mogą znaleźć się w wyjątkowo trudnym położeniu, trafiając do tak zwanej grupy śmierci, na przykład z Hiszpanią oraz Szwecją. Jest już niemal przesądzone, że Biało-Czerwoni powalczą o punkty z dwiema wyżej notowanymi kadrami.

Przepustki bezpośrednio na turniej Euro 2028 wywalczą triumfatorzy wszystkich 12 grup oraz osiem najlepszych zespołów z drugich lokat, przy czym w grupach pięciozespołowych do tego bilansu nie będą wliczane starcia z najsłabszym rywalem. O pozostałe wolne miejsca, których będzie od dwóch do czterech (w zależności od tego, ilu gospodarzy awansuje bezpośrednio i nie wykorzysta specjalnej puli rezerwowej), drużyny powalczą w marcowych barażach w 2028 roku. Wezmą w nich udział również najwyżej sklasyfikowane zespoły z zakończonej Ligi Narodów, które wcześniej nie zdołały zapewnić sobie udziału w turnieju.