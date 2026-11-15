Reprezentacja Polski z kolejnymi kłopotami po porażce z Rumunią. Dwóch graczy wypada z kadry

Zamiast rywalizować o promocję do dywizji A, Biało-czerwoni muszą teraz martwić się o utrzymanie w dywizji B, gdyż ryzyko degradacji stało się bardzo prawdopodobne. Przegrany 1:2 wyjazdowy pojedynek w Bukareszcie sprawił, że Polacy wciąż mają na koncie zaledwie cztery punkty, a ich ostatni rywale tracą do nich już tylko jedno oczko. W przypadku zwycięstwa Rumunów w ostatnim grupowym starciu z Bośnią i Hercegowiną oraz braku wygranej Polski nad Szwecją, nasza drużyna spadnie na czwartą lokatę i o zachowanie obecnego statusu powalczy w barażach. Przesądzony jest już natomiast fakt, że podczas losowania kwalifikacji do Euro 2028 polska kadra trafi do trzeciego koszyka, a szanse na awans do wyższej dywizji zostały całkowicie zaprzepaszczone. Na domiar złego, przed potyczką z popularnymi „Trzema Koronami” pojawiły się następne poważne komplikacje kadrowe, ponieważ ze składu wypadło dwóch kolejnych piłkarzy

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Mecz Polska - Szwecja bez ważnych graczy. Matty Cash i Jakub Kiwior poza kadrą

Jeszcze w trakcie nieudanego pojedynku z Rumunami okazało się, że przez nadmiar żółtych kartek w nadchodzącym spotkaniu Polska - Szwecja nie wystąpi Jakub Kiwior. Biorąc jednak pod uwagę jego postawę w ostatnim meczu, ciężko traktować tę absencję jako dużą stratę. Znacznie korzystniej na murawie, pomimo pewnych niedociągnięć, spisywał się chociażby Matty Cash, ale on również nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Defensor reprezentujący barwy Aston Villi w wyniku jednego z boiskowych pojedynków nabawił się wstrząśnienia mózgu. Po zakończeniu rywalizacji wywiad z poszkodowanym zawodnikiem próbował przeprowadzić Mateusz Borek.

„Czyli można już stuprocentową pewnością. Chciał Matty nawet z nami pogadać, ale po prostu widzimy, że mu zdrowie na to nie pozwala. Nie będzie go we wtorek. Zapytałem go wprost, czy zagra z reprezentacją Szwecji we wtorek we Wrocławiu, odpowiedział, że nie” - przekazał komentator stacji TVP Sport po rozmowie z piłkarzem.