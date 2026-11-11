Robert Lewandowski komentuje brak powołania dla Łukasza Skorupskiego. Padły konkretne słowa

Odmienne charaktery Roberta Lewandowskiego i Łukasza Skorupskiego sprawiają, że relacje obu piłkarzy należą do skomplikowanych. Punktem zapalnym w ich kontaktach okazała się głośna afera premiowa. Bramkarz włoskiej Bolonii na łamach „Przeglądu Sportowego” ujawnił, że po wywalczeniu awansu z grupy na mistrzostwach świata w drużynie zamiast radości wybuchły spory o pieniądze. „Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami” - powiedział Skorupski.

Kapitan kadry narodowej szybko odniósł się do tych rewelacji, zarzucając koledze z reprezentacji mijanie się z prawdą. „Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy bardzo zszokowani, o czym on powiedział, po co to zrobił i dlaczego. Od razu po tej rozmowie cała drużyna spotkała się z Łukaszem” - stwierdził kapitan reprezentacji Polski w wywiadzie z Meczyki.pl.

Napięcie wokół zawodników podsyciła dodatkowo napisana przez Sebastiana Staszewskiego biografia Roberta Lewandowskiego. W publikacji przytoczono ostre wypowiedzi napastnika na temat golkipera. Z książki wynikało, że kapitan drużyny narodowej określał bramkarza Bolonii mianem „głupka”. W późniejszym okresie Łukasz Skorupski z rozmaitych przyczyn przestawał pojawiać się na zgrupowaniach, co natychmiast zrodziło teorie spiskowe łączące jego nieobecność z konfliktem z liderem kadry.

Obecnie bramkarz po raz kolejny został pominięty przy wysyłaniu powołań, chociaż kontuzje wykluczyły z gry zarówno Marcina Bułkę, jak i Kamila Grabarę. Pytany o tę kwestię Jan Urban tłumaczył, że decyzja wynikała wyłącznie z chęci dania szansy młodszym golkiperom.

Ostatecznie głos w tej sprawie zabrał wywołany do tablicy Robert Lewandowski. Podczas wtorkowej konferencji prasowej dziennikarze wprost zapytali kapitana o nieobecność Łukasza Skorupskiego oraz ich wzajemne relacje.

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