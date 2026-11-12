Robert Lewandowski szczerze o przeprowadzce do USA. Początki w Chicago były trudne

W lipcu Robert Lewandowski zasilił szeregi zespołu Chicago Fire, który rywalizuje w amerykańskich rozgrywkach MLS.

Jak z perspektywy kilku miesięcy kapitan polskiej kadry ocenia swoją przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych?

Podczas konferencji prasowej na zgrupowaniu drużyny narodowej piłkarz zdradził kulisy swojego nowego życia w Ameryce.

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Robert Lewandowski ocenia transfer do Chicago Fire i życie w USA

Lipcowe przenosiny Roberta Lewandowskiego do drużyny Chicago Fire sprawiły, że polscy fani futbolu zaczęli z wielką uwagą śledzić rozgrywki amerykańskiej ligi MLS. Jeszcze przed przylotem na listopadowe zgrupowanie kadry narodowej, kapitan Biało-Czerwonych wywalczył ze swoim klubem bezpośrednią przepustkę do fazy play-off, kończąc zmagania w gronie czterech czołowych ekip Konferencji Wschodniej. Chociaż polski snajper miewał za oceanem trudniejsze chwile, to obecny etap rozgrywek ocenia bardzo pozytywnie.

Jestem bardzo szczęśliwy z tego, jak się żyje w Chicago i jak wyglądają tam treningi. Awansowaliśmy do play-off, czyli zrealizowaliśmy to, co było w planach. Naprawdę dobrze się tam czuję, może poza pierwszymi tygodniami, gdy odczuwałem odległość, dystans, nową rzeczywistość. Jakiś czas temu zapewne zastanawiałbym się nad odpowiedzią na takie pytanie, ale teraz zdecydowanie mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. Z każdym tygodniem jestem coraz pozytywniej zaskoczony tym, jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych

Taką szczerą deklarację Robert Lewandowski złożył we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami na konferencji prasowej reprezentacji Polski.

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„Teraz przed nami najważniejsza część sezonu. Przychodząc do Fire, zdawałem sobie sprawę, że droga będzie wyboista, ale najważniejsze było osiągnąć play-offy, a później zacząć grać na tym najwyższym poziomie i dać to, co ma się najlepszego. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie będą dla nas bardzo udane” – uzupełnił swoją wypowiedź napastnik.

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Robert Lewandowski o zmianie czasu i problemach z jet lagiem

Zanim jednak piłkarz wróci do walki o ligowe trofea, czekają go występy w narodowych barwach przeciwko Rumunii, zaplanowane na 14 listopada, oraz starcie ze Szwecją, które odbędzie się 17 listopada. Podczas wcześniejszego zgrupowania kadry jednym z głównych tematów była kwestia zmęczenia Lewandowskiego długą podróżą i zmianą strefy czasowej. Tym razem, słysząc pytanie o tak zwany jet lag, 38-letni zawodnik obrócił sprawę w żart, udając przed kamerami, że nagle zasypia i chrapie, po czym szybko się ocknął i uspokoił obecnych na sali dziennikarzy.

Jestem właśnie w drodze do szkoły z dziećmi, jeśli chodzi o mój czas w USA. A mówiąc szczerze - to zgrupowanie jest inne. Przyleciałem dzień wcześniej, a pierwszy mecz rozegramy dzień później. Wtedy przybyłem po trzech miesiącach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, że wówczas czwarty-piąty dzień był słabszy z mojej strony na zgrupowaniu. Teraz wydaje mi się, że będzie dużo lepiej. Jestem tutaj od niedzieli, przedwczoraj spałem dobrze, wczoraj również. Nie musiałem brać żadnych pigułek nasennych. Organizm z każdym kolejnym razem będzie się szybciej i łatwiej przyzwyczajał. Poprzednio chyba za bardzo o tym myślałem. Pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy. Teraz już wiem, jak sobie z tym radzić, a na pewno zminimalizować uboczne skutki

Takimi słowami sytuację podsumował snajper Chicago Fire. Po zakończeniu listopadowych zmagań reprezentacyjnych polskiego piłkarza czeka powrót do USA na mecze fazy play-off przeciwko drużynie Charlotte FC, która w sezonie zasadniczym ligi MLS uplasowała się na piątej pozycji.