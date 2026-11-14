Piotr Zieliński nie zagra w meczu Rumunia - Polska. Oficjalna decyzja przed starciem w Lidze Narodów

Piotr Zieliński poza kadrą na mecz Rumunia - Polska w Lidze Narodów

W sobotnim spotkaniu drugiej dywizji Ligi Narodów, w którym Polacy zmierzą się w Bukareszcie z Rumunią, ostatecznie nie wystąpi Piotr Zieliński. Kluczowy pomocnik borykał się z kłopotami zdrowotnymi podczas trwającego zgrupowania. Informację o nieobecności Piotra Zielińskiego w składzie na ten mecz potwierdziła oficjalna strona UEFA przy okazji publikacji list zgłoszonych zawodników obu drużyn. Sytuacja w grupie B4 na dwie kolejki przed końcem rywalizacji jest trudna, gdyż zespół prowadzony przez Jana Urbana ma na koncie zaledwie 4 punkty. Liderem tabeli jest Szwecja z dorobkiem 10 oczek, która wyprzedza mającą 8 punktów Bośnię i Hercegowinę, natomiast stawkę zamyka Rumunia z zerowym kontem. Pierwszy gwizdek w Bukareszcie wybrzmi w sobotę o godzinie 20.45 czasu polskiego, a już trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają we Wrocławiu ze Szwedami.

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Problemy zdrowotne w kadrze. Marcel Reguła gotowy na mecz z Rumunią, Piotr Zieliński odpada

Kłopoty zdrowotne pomocnika Interu Mediolan nie były tajemnicą już od kilku dni. Oprócz Piotra Zielińskiego z chorobą zmagał się również Marcel Reguła. Początkowo przypuszczano jednak, że obaj piłkarze zdołają wykurować się na starcie z Rumunią. Ostatecznie do protokołu meczowego wpisano wyłącznie nazwisko zawodnika Zagłębia Lubin. Możliwość wypadnięcia któregoś z graczy ze składu sygnalizował już podczas piątkowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban.

„Ręki bym sobie nie dał uciąć, że będą gotowi do gry. Rozstrzygnie się to w ostatnim momencie. Zobaczymy, jak rano będzie wyglądała sytuacja. Był jakiś wirus” - zaznaczył selekcjoner reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski w Bukareszcie. Kadrowicze gotowi na mecz z Rumunią

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