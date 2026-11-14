Oskar Kubiak z sensacyjnym debiutem w kadrze. W juniorach nazywali go "Messi"!

Oskar Kubiak w reprezentacji Polski. Z pracy na budowie do kadry narodowej

Dotychczasowe losy Oskara Kubiaka idealnie nadają się na scenariusz filmowy, udowadniając, że determinacja przynosi imponujące rezultaty. Jeszcze w rozgrywkach 2024/2025 ten wychowanek Gopła Kruszwica występował na poziomie III ligi w zespole Wdy Świecie. Z ujawnionych informacji wynika, że młody zawodnik dorabiał wówczas do niskiej pensji piłkarskiej poprzez pracę fizyczną na budowie. W tamtym czasie nikt nie przypuszczał, że jego przygoda z futbolem nabierze aż takiego rozpędu.

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Momentem zwrotnym okazały się przenosiny do ekstraklasowej Arki Gdynia latem 2025 roku. Nowy pracodawca od razu wysłał go na wypożyczenie do grającego w II lidze Sokoła Kleczew, co było świetnym posunięciem. Oskar Kubiak w 18 spotkaniach strzelił aż 14 goli, przyciągając wzrok obserwatorów z całego kraju. Zimą 2026 roku wrócił do Gdyni i błyskawicznie wywalczył miejsce w składzie, zaliczając w Ekstraklasie 14 meczów i 3 trafienia. Dobra forma zaowocowała transferem do czeskiej Slavii Praga, dokąd trafił latem 2026 roku.

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Jan Urban postawił na młodego skrzydłowego. Jakie atuty ma Oskar Kubiak?

Wysyłając powołanie 20-letniemu graczowi, trener Jan Urban z pewnością zwrócił uwagę na jego boiskową dynamikę oraz uniwersalność. Kubiak to nominalny skrzydłowy, który radzi sobie równie dobrze po obu stronach boiska. Do jego głównych zalet należą świetny drybling, fizyczna siła, szybkość oraz bardzo mocne uderzenie, które określa się mianem atomowego.

Dzięki tym umiejętnościom piłkarz stwarza ogromne zagrożenie pod bramką rywali, nie zaniedbując przy tym obowiązków w obronie. Właśnie to połączenie nowoczesnego sposobu gry z boiskową nieustępliwością skłoniło selekcjonera do wystawienia debiutanta w tak istotnym starciu reprezentacji.

Oskar Kubiak zagra u boku Roberta Lewandowskiego w meczu z Rumunią

Dzisiejsze spotkanie będzie dla tego młodego piłkarza realizacją najskrytszych marzeń. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu występ w jednym zespole z kapitanem kadry Robertem Lewandowskim wydawał się dla niego sferą czystej fantazji. Warto dodać, że w jego rodzinie futbol odgrywa ważną rolę, ponieważ brat Oskara reprezentuje barwy Goplanii Inowrocław. Tego wieczoru wszyscy polscy kibice będą mocno wspierać zaskakującego debiutanta.