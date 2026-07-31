Policjantka, rolniczka i mistrzyni sportów walki powalczą o tytuł Miss Polski 2026

Klaudia Węcłaś w finale Miss Polski 2026. Koszykarka i policjantka z szansą na tytuł

Tegoroczna edycja wielkiego finału Miss Polski obfituje w kandydatki silnie związane ze światem sportu. Regularna aktywność fizyczna stanowi bowiem absolutną podstawę w utrzymaniu doskonałej figury, co wprost widać po niewiarygodnych kształtach kobiet rywalizujących w Nowym Sączu o koronę. W tym zjawiskowym gronie znalazła się Klaudia Węcłaś, czyli była reprezentantka naszego kraju w koszykówce w odmianach 3x3 oraz 5x5. Kandydatka skutecznie godzi karierę w modelingu oraz sportową pasję z codzienną służbą w strukturach policji. Jak podkreślają osoby znające ją prywatnie, finalistka wyróżnia się ogromną empatią, co w policyjnych realiach niestety nie jest takie oczywiste.

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Telewizja Polsat przytacza powyższą życiową mądrość, którą publicznie dzieli się wspomniana modelka.

Zofia Szwed i Matylda Nastuła walczą o koronę Miss Polski. Mają nietypowe pasje

W ostatecznej rywalizacji o tytuł weźmie udział między innymi Zofia Szwed, pracująca na co dzień jako instruktorka żeglarstwa. Jej sportowe portfolio jest imponujące – w przeszłości trenowała również tenis, jazdę konną, snowboard, gimnastykę sportową oraz pole dance. Z kolei kolejna finalistka, Matylda Nastuła, odnosi znaczące sukcesy w sportach walki, czego najlepszym dowodem jest wywalczenie przez nią drugiego miejsca w Pucharze Polski w kick-boxingu. Stawkę utytułowanych sportsmenek uzupełnia Liwia Drożyńska, działająca jako trenerka personalna oraz instruktorka pilatesu. W niedalekiej przyszłości planuje ona otworzyć autorskie studio, oferujące kompleksowe usługi z zakresu treningu personalnego, pilatesu i specjalistycznych konsultacji dietetycznych.

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Chcę pokazać, że piękno to nie tylko wygląd, ale też osobowość, wartości i pasja

Taki jasny cel stawia przed sobą Liwia Drożyńska. W ostatecznym starciu o miano Miss Polonia zaprezentują się na scenie łącznie 24 wyselekcjonowane uczestniczki. Obok profesjonalnych sportsmenek o wymarzoną koronę ubiegać się będą między innymi przyszłe prawniczki, aktywne studentki, a także kobieta na co dzień prowadząca gospodarstwo rolne. Bez wątpienia podczas niedzielnej gali triumfować będzie prawdziwe piękno. Wszystkie pretendentki do tytułu mogą pochwalić się nieprzeciętną urodą i perfekcyjnie wyrzeźbionymi ciałami. Kadry prezentujące ich zjawiskowe wdzięki udostępniliśmy do wglądu w naszym serwisie.

Zdjęcia finalistek Miss Polski 2026. Zobacz sportsmenki walczące o koronę w Nowym Sączu

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