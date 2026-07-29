Kiedy zagrają Polacy? Znamy potencjalnego rywala siatkarzy w Lidze Narodów

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-29 12:28

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna zmagania w finałowym turnieju Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Ich pierwszym rywalem w ćwierćfinale będzie Ukraina, natomiast potencjalnego przeciwnika w półfinale Biało-Czerwoni poznali już w środę, 29 lipca. Kibice na pierwszy mecz kadry w finałach muszą poczekać do czwartku. Poniżej przedstawiamy szczegółowy terminarz rozgrywek.

Siatkarze podczas walki o piłkę nad siatką. O meczu Polski z Ukrainą w Lidze Narodów przeczytasz na Eska2.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarze skaczą do bloku przy siatce, próbując zatrzymać żółto-niebieską piłkę podczas meczu.
  • Biało-Czerwoni zainaugurują finałowe zmagania Ligi Narodów meczem ćwierćfinałowym, w którym zmierzą się z Ukrainą.
  • W przypadku awansu polscy siatkarze zagrają w półfinale z reprezentacją Słowenii.
  • Spotkanie pomiędzy Polską a Ukrainą odbędzie się w czwartek, 30 lipca. Przedstawiamy dokładny harmonogram finałów Ligi Narodów.
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Kiedy ćwierćfinał Polska - Ukraina w Lidze Narodów? Szczegółowy terminarz

W środę, 29 lipca, rozpoczął się turniej finałowy Ligi Narodów, a zainaugurował go ćwierćfinał pomiędzy Słowenią a Turcją. Z uwagi na fakt, że zwycięzca tego spotkania to ewentualny przeciwnik podopiecznych Nikoli Grbicia w walce o finał, mecz wzbudził spore zainteresowanie. Faworytami byli Słoweńcy, którzy ostatecznie pokonali rywali w trzech niezwykle wyrównanych setach (25:21, 35:33, 39:37). Ekipa ta musi teraz czekać na rozstrzygnięcie ostatniego ćwierćfinałowego pojedynku, w którym w czwartek Biało-Czerwoni staną naprzeciw ukraińskiej kadry. Wtedy dowiemy się, czy czeka nas powtórka z polsko-słoweńskich starć. Druga para półfinałowa wyłoniona zostanie z kolei z rywalizacji Japonii z Chinami oraz Włoch ze Stanami Zjednoczonymi.

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Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów 2026:

Faza ćwierćfinałowa:

  • Słowenia 3:0 Turcja (środa, 29 lipca, godz. 9:00)
  • Japonia - Chiny (środa, 29 lipca, godz. 13:30)
  • Włochy - USA (czwartek, 30 lipca, godz. 9:00)
  • Polska - Ukraina (czwartek, 30 lipca, godz. 13:30)

Faza półfinałowa:

  • Słowenia - Polska/Ukraina (sobota, 1 sierpnia, godz. 9:00/13:30)
  • Japonia/Chiny - Włochy/USA (sobota, 1 sierpnia, godz. 9:00/13:30)

Faza finałowa:

  • Pojedynek o 3. miejsce (niedziela, 2 sierpnia, godz. 9:00)
  • Spotkanie finałowe (niedziela, 2 sierpnia, godz. 13:30)

Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski, zabrał do chińskiego Ningbo 15 zawodników. Kadra prezentuje się następująco:

  • Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
  • Atakujący: Kewin Sasak, Bartłomiej Bołądź
  • Środkowi: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak
  • Przyjmujący: Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Wilfredo Leon
  • Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
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