Wtorkowy poranek przyniósł ważne rozstrzygnięcie kadrowe przed wieczornym pojedynkiem Ligi Narodów we Wrocławiu, w którym Polacy zmierzą się ze Szwedami. W ogłoszonym składzie Biało-czerwonych znalazło się nazwisko 32-letniego Piotra Zielińskiego, który zmuszony był opuścić sobotnie, przegrane 1:2 wyjazdowe starcie z Rumunią w Bukareszcie. Selekcjoner Jan Urban informował w poniedziałek, że absencja zawodnika Interu Mediolan wynikała z urazu stopy, a wcześniej piłkarz zmagał się również z przeziębieniem. W przeddzień rywalizacji z zespołem „Trzech Koron” popularny „Zielu” miał już jednak wziąć udział w normalnym treningu z resztą kadrowiczów, po którym zaplanowano wieczorną decyzję dotyczącą jego przydatności do gry.

Jan Urban zaskoczony na konferencji. 5 sekund ciszy. "No i co chcesz usłyszeć?"

Ostateczne potwierdzenie nadeszło we wtorek rano, kiedy UEFA przedstawiła oficjalne składy obu reprezentacji z uwzględnieniem polskiego pomocnika. Dotychczasowy bilans Piotra Zielińskiego w narodowych barwach to 112 występów oraz 18 zdobytych bramek, co pod względem liczby rozegranych spotkań daje mu drugie miejsce za plecami Roberta Lewandowskiego mającego na koncie 171 meczów. Polscy piłkarze rywalizują obecnie o pozostanie w dywizji B Ligi Narodów, dlatego powrót gracza Interu jest kluczowy dla Jana Urbana. Podczas pojedynku z Rumunią nieobecność doświadczonego rozgrywającego była bardzo odczuwalna. Teraz istnieje szansa, że „Zielu” nie tylko wprowadzi porządek w środkowej strefie boiska, ale również popisze się skutecznym uderzeniem z dystansu, które należy do jego największych atutów.

Sytuacja w grupie B4 na finiszu rozgrywek jest rozstrzygnięta na korzyść Szwecji, która z dorobkiem 13 punktów ma już zagwarantowaną pierwszą lokatę i bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Skandynawowie w minioną sobotę wygrali 3:2 z mającą 8 punktów Bośnią i Hercegowiną, która mimo porażki zapewniła sobie drugie miejsce dające prawo gry w barażach o elitę. W tej sytuacji Polacy z czterema punktami na koncie muszą bronić trzeciej pozycji, mając zaledwie jedno oczko przewagi nad ostatnią Rumunią. Ewentualny spadek na czwarte miejsce będzie oznaczał konieczność rozegrania marcowych baraży o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Wtorkowy pojedynek Biało-czerwonych ze Szwecją na Tarczyński Arena we Wrocławiu rozpocznie się o godzinie 20.45.

Zdjęcia: Jan Urban, Jerzy Brzęczek i inni na finale Pucharu Polski

37