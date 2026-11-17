Sławomir Abramowicz w reprezentacji Polski. Droga od trzeciej ligi do kadry narodowej

Ścieżka prowadząca Sławomira Abramowicza do głównej drużyny narodowej rozwijała się w szybkim tempie, choć wymagała od niego dużego wysiłku. Z dorosłym futbolem bramkarz zetknął się po raz pierwszy w rozgrywkach 2020/21, broniąc barw trzecioligowej wówczas Polonii Warszawa. Udane występy w stołecznym klubie otworzyły mu drogę do transferu do Jagiellonii Białystok, w której na początku zbierał doświadczenie w drużynie rezerw.

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Włożony trud bardzo szybko przełożył się na konkretne rezultaty. We wrześniu 2022 roku bramkarz po raz pierwszy wystąpił w głównej drużynie z Białegostoku podczas pucharowego starcia z Odrą Opole i od razu zakończył ten pojedynek bez straty gola. Możliwości młodego gracza systematycznie dostrzegali trenerzy juniorskich kadr, dzięki czemu grał w reprezentacjach Polski do lat 18, 20 oraz 21. Obecnie przy okazji wrocławskiego spotkania Polski ze Szwecją otwiera się przed nim szansa na pierwszy występ w seniorskiej drużynie narodowej. Co ciekawe, futbol zawodowo uprawia także jego brat bliźniak, Bogumił.

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Sławomir Abramowicz poza boiskiem. Bramkarz gra na skrzypcach i studiuje

Na tle kolegów z boiska Sławomira Abramowicza zdecydowanie wyróżniają jego pozasportowe zainteresowania. Ten młody golkiper potrafi grać na gitarze i od wielu lat ćwiczy grę na skrzypcach. Na tym jednak jego artystyczne zamiłowania się nie kończą, ponieważ mają one znacznie poważniejszy charakter. W życiu prywatnym reprezentacyjny debiutant kształci się na studiach pedagogicznych, gdzie wybrał specjalizację z zakresu muzykoterapii.

Taka postawa udowadnia, że zawodnik rozwija się wielopłaszczyznowo i oprócz treningów piłkarskich stawia też na sferę artystyczną oraz intelektualną. Zdolność do godzenia ogromnych obciążeń w zawodowym sporcie z relaksującym działaniem muzyki może okazać się fundamentem jego sukcesu. Podczas dzisiejszego pojedynku we Wrocławiu bramkarz stanie przed szansą potwierdzenia swojego opanowania w najbardziej prestiżowym występie w dotychczasowej przygodzie z piłką.

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