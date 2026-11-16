WTA Finals w Indian Wells rozstrzygnięte. Debiutująca Mirra Andriejewa lepsza od Eliny Switoliny

Wygrana w zawodach ośmiu najlepszych tenisistek mijającego sezonu padła łupem Mirry Andriejewej. Finałowe spotkanie WTA Finals w Indian Wells odbyło się w niedzielę, 15 listopada. Dla młodej Rosjanki był to absolutny debiut w imprezie tej rangi, a mimo to Andriejewa pokonała Elinę Switolinę w dwóch setach 7:5, 6:3. Reprezentantka Ukrainy postawiła twarde warunki na korcie, jednak ostatecznie musiała uznać wyższość znakomicie dysponowanej w Turnieju Mistrzyń rywalki.

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Finałowy pojedynek był już drugim bezpośrednim starciem Mirry Andriejewej i Eliny Switoliny podczas zawodów w Indian Wells. Obie tenisistki los przydzielił wcześniej do jednej grupy, a w fazie zasadniczej górą również okazała się Rosjanka. Co warte podkreślenia, triumfatorka w trakcie całego turnieju nie przegrała ani jednego seta. Ostatnią zawodniczką, która wygrała WTA Finals w swoim debiucie, była Australijka Ashley Barty w 2019 roku. Sukces Andriejewej podtrzymał też niezwykłą serię, gdyż w 12 ostatnich odsłonach Turnieju Mistrzyń zwyciężało 12 różnych tenisistek. Sama Switolina sięgnęła po to trofeum w 2018 roku, a na liście triumfatorek znajdują się także dwie reprezentantki Polski - Agnieszka Radwańska z 2015 roku oraz najlepsza w 2023 roku Iga Świątek.

Dzięki temu zwycięstwu 19-letnia Rosjanka zanotowała w poniedziałkowym zestawieniu WTA awans na najwyższą w swojej dotychczasowej karierze drugą lokatę. Do otwierającej listę Jeleny Rybakiny traci obecnie jedynie 293 punkty. Zawodniczka z Kazachstanu nie mogła przystąpić do obrony tytułu w Indian Wells z uwagi na kłopoty zdrowotne. Podium światowego zestawienia zamyka Białorusinka Aryna Sabalenka, natomiast szóstą pozycję zajmuje Elina Switolina. Ukrainka wyprzedza w tym notowaniu reprezentantki naszego kraju. Iga Świątek plasuje się na dziewiątym miejscu w rankingu WTA, a trzy lokaty niżej znajduje się Maja Chwalińska.

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