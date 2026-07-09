Mamed Ch. skazany na więzienie. Gwiazda KSW zapowiada walkę o uniewinnienie

Mamed Ch. skazany. Sprawa paserstwa luksusowych aut

Decyzja sądu w Tarnowskich Górach zszokowała środowisko mieszanych sztuk walki. Postępowanie, w którym Mamed Ch. usłyszał wyrok ( sprawa związana jest z kradzieżą aut w latach 2017-2018), toczy się od dłuższego czasu. Pięć lat temu oskarżenie objęło 17 osób i dotyczyło 140 zarzutów, a na liście oskarżonych znalazł się znany wojownik. W środę zapadła decyzja pierwszej instancji. Według doniesień RMF FM, Mamedowi Ch. zarzucano paserstwo, nakłanianie do niszczenia mienia, a także naruszenie nietykalności policjantów. Sąd uniewinnił go za to z zarzutu posiadania broni bez zezwolenia. Orzeczenie jest nieprawomocne, co oznacza, że batalia sądowa będzie miała ciąg dalszy.

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Oświadczenie Mameda Ch. Zawodnik KSW zapowiada odwołanie

Gwiazdor polskiego MMA opublikował w sieci oświadczenie, w którym odniósł się do środowego rozstrzygnięcia sądu. - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nie jest prawomocny. Przyjąłem go do wiadomości, ale jest to rozstrzygnięcie, z którym nie mogę się zgodzić. W związku z powyższym będę się od niego odwoływał. Mam pełne zaufanie do dalszego toku postępowania i wierzę, że na etapie apelacji wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną ponownie dokładnie ocenione - napisał Mamed Ch.

Od początku konsekwentnie przedstawiałem swoje stanowisko i nadal czuję się niewinny. Zależy mi na tym, aby sprawa została ostatecznie wyjaśniona w sposób rzetelny, spokojny i zgodny z prawdą

- podsumował legendarny fighter KSW w swoim internetowym wpisie.