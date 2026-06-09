Letnie Igrzyska Warszawskie przyciągną młodzież. Trwają zapisy na wyjątkowe zawody

Inicjatywa Letnich Igrzysk Warszawskich wprowadza innowacyjne podejście do szkolnego sportu, garściami czerpiąc z dziedzictwa prawdziwych zmagań olimpijskich. Organizatorzy zaplanowali ten turniej wokół dwóch zasadniczych priorytetów, jakimi są sprawiedliwa rywalizacja lekkoatletyczna oraz budowanie relacji w środowisku uczniowskim. Całe przedsięwzięcie stworzono ze szczególnym uwzględnieniem nastolatków edukujących się w warszawskich szkołach ponadpodstawowych, ponieważ to właśnie oni stanowią grupę docelową tego wydarzenia. Trwają zgłoszenia, a zawody zbliżają się wielkimi krokami.

Letnie Igrzyska Warszawskie już 22 czerwca. Zapisy otwarte i za darmo

Sportowe zmagania odbędą się w poniedziałek 22 czerwca na terenie stołecznego Stadionu "Podskarbińska". Warto zaznaczyć, że dostęp do imprezy nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów, dzięki czemu organizatorzy eliminują ewentualne przeszkody majątkowe. Uczniowie zyskali możliwość wyboru formy startu, decydując się na występy indywidualne albo reprezentowanie własnej szkoły w większej grupie.

Organizatorzy wyznaczyli następujące formy zgłoszenia:

Kandydaci indywidualni mogą wysłać wiadomość na skrzynkę [email protected] albo odezwać się poprzez konto @igrzyska.warszawskie na Instagramie.

Szkoły mogą zgłosić swoje oficjalne reprezentacje, wysyłając stosowną informację na adres [email protected].

Harmonogram i konkurencje LIW

Młodzi sportowcy przetestują swoje możliwości w dziewięciu różnych dyscyplinach lekkoatletycznych, wyselekcjonowanych specjalnie z myślą o zagwarantowaniu odpowiedniej dynamiki oraz wszechstronności całego turnieju. Zaplanowany wachlarz startów zawiera biegi na trasach liczących 100, 400, 800 oraz 1500 metrów, niezwykle widowiskową sztafetę 4x100 metrów, a także zmagania o charakterze technicznym, gdzie młodzież spróbuje sswoich sił w pchnięciu kulą, rzucie piłką lekarską, skoku w dal i skoku wzwyż.

Oficjalne otwarcie imprezy nastąpi punktualnie o godzinie 8:00 wspólną rozgrzewką, po czym o godzinie 9:00 wystartują pierwsze zawody. Nadchodzący turniej bierze pod uwagę rywalizację poszczególnych szkół poprzez prowadzenie dedykowanej tabeli wyników grupowych, mobilizując tym samym całe lokalne środowiska. Właśnie z powodu owego rankingu każda osoba wysyłająca zgłoszenie musi wskazać nazwę swojej szkoły.

Uczniowie liceum organizują Letnie Igrzyska Warszawskie

Pomysłodawcami oraz głównymi wykonawcami całego przedsięwzięcia jest zaledwie trójka ambitnych licealistów kształcących się w warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Znajomość tych młodych ludzi trwa od pierwszych dni wspólnej edukacji, a przez kolejne miesiące wielokrotnie udowodnili oni swój zmysł organizacyjny. Zdobyta w ten sposób wiedza praktyczna oraz doskonałe rozeznanie w oczekiwaniach rówieśników pozwoliły na skonstruowanie profesjonalnych zawodów sportowych. Twórcy pragną przede wszystkim wykreować środowisko służące integracji nastolatków z najróżniejszych rejonów stolicy. Letnie Igrzyska Warszawskie odbędą się pod patronatem Radia ESKA, Radia ESKA2 oraz Radia ESKA Rock.