Paul Scholes kończy 52 lata. Tak Janusz Wójcik podsumował jego kontrowersyjne gole w meczu z Polską

Paul Scholes i jego legendarna kariera w Manchesterze United

Każdy kibic piłki nożnej doskonale zna postać Paula Scholesa, który przez blisko dwie dekady decydował o obliczu Manchesteru United i zdobył z tym klubem komplet możliwych trofeów. Anglik wywalczył jedenaście mistrzostw kraju oraz dwukrotnie wygrywał rozgrywki Ligi Mistrzów. Piłkarz stał się prawdziwą ikoną ekipy z Old Trafford, gdyż w barwach „Czerwonych Diabłów” wystąpił w 711 meczach i zdobył 152 bramki. Jego przygoda z futbolem miała wyjątkowy przebieg. Po ogłoszeniu końca kariery w 2011 roku wytrzymał poza boiskiem tylko siedem miesięcy, po czym uległ namowom trenera sir Alexa Fergusona i wznowił grę, aby wesprzeć swój zespół. Definitywnie z profesjonalnym sportem pożegnał się jako klubowa legenda po zakończeniu sezonu 2012/2013.

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Mecz Anglia - Polska na Wembley. Janusz Wójcik ostro o golach Paula Scholesa

Fani znad Wisły łączą jednak nazwisko angielskiego gracza głównie z fatalnym dla nas wieczorem na Wembley z 27 marca 1999 roku. Biało-czerwoni ulegli wówczas Anglii 1:3 w spotkaniu eliminacji do Euro 2000, a głównym autorem tego dramatu był właśnie rudowłosy zawodnik, który trzykrotnie pokonał polskiego bramkarza. Emocje i dyskusje dotyczące prawidłowości zdobytych przez niego goli trwają do dzisiaj. Po upływie lat tamtą rywalizację bardzo dosadnie opisał ówczesny selekcjoner Janusz Wójcik na łamach swojej książki „Wójt. Jedziemy z frajerami”.

„Niestety, Jacek Bąk odwalił kaszanę. Dwa razy dał się oszukać Paulowi Scholesowi, który przy nim był wzrostu siedzącego psa. Oczywiście faktem było to, że rudzielec swoje gole strzelił ręką” - oceniał Wójcik w swojej autobiografii.

Angielski gracz wpisywał się na listę strzelców w 12. oraz 22. minucie rywalizacji. Chwilową nadzieję w serca polskich kibiców wlał jeszcze gol kontaktowy autorstwa Jerzego Brzęczka, jednak w 70. minucie pomocnik gospodarzy ostatecznie zamknął wynik spotkania. Trener Janusz Wójcik był całkowicie przekonany, że prowadzący to starcie sędzia Vítor Melo Pereira przy uznawaniu bramek wyraźnie sprzyjał Anglikom.

„Na konferencji prasowej powiedziałem otwarcie, że sędzia nie nadaje się do niczego, skoro puszcza dwie takie bramki. Wybrałem niby najlepszy skład, ale ten skład mi się zes**ł” – kwitował w swoim stylu selekcjoner.