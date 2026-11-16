Polska kadra przygotowuje się do finałowego spotkania fazy zasadniczej dywizji B w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Biało-Czerwoni sami skomplikowali swoją sytuację po ostatnich wyjazdowych przegranych z Bośnią i Hercegowiną (0:1) oraz w minioną sobotę z Rumunią (1:2). Teraz we Wrocławiu Polacy podejmą najlepszą w tej grupie Szwecję, która ma już pewny awans do dywizji A i nadchodzące spotkanie może potraktować ulgowo. Zupełnie inaczej wygląda położenie Jana Urbana, dla którego to starcie może okazać się decydujące, ponieważ brak wygranej grozi spadkiem na sam dół tabeli i koniecznością walki o utrzymanie w dywizji B poprzez baraże.

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Udało się jednak nieco uspokoić fatalne nastroje po sobotniej klęsce z Rumunami, dzięki czemu poniedziałkowe spotkanie z mediami przed starciem ze Szwecją miało spokojniejszy przebieg niż to organizowane po ostatnim gwizdku w Bukareszcie.

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Jan Urban zaskoczony na konferencji prasowej. "Co chcesz usłyszeć?

W pierwszej części spotkania z mediami u boku trenera zasiadł Kacper Potulski, jednak zaledwie trzech reporterów zdecydowało się zadać mu pytania dotyczące wniosków i odczuć po ostatnim występie. Już po upływie 3 minut zawodnik mógł opuścić salę i udać się do szatni na przedmeczowy trening, ponieważ większość zgromadzonych dziennikarzy czekała na rozmowę z Janem Urbanem.

„To był kolejny mecz, który przegraliśmy na własne życzenie. Mówiłem już o jednym strzale celnym Rumunii w 1. połowie i naszych dwóch okazjach Lewandowskiego i Nowaka. Ale jeśli tracimy takie bramki i ułatwiamy zadanie przeciwnikowi... Pierwsza bramka po rykoszecie, zderzyli się Matty z »Nowaczkiem«, poszła akcja. Ale ta druga? No nie, samo ustawienie powinno być lepsze i do tej sytuacji w ogóle nie powinno dojść. Wiem, że tam młodzież była, ale nasze ustawienie było fatalne” - ocenił na chłodno selekcjoner, analizując gole stracone w starciu z Rumunią.

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Taka analiza sytuacji boiskowej od razu zaintrygowała kolejnego z obecnych na sali dziennikarzy.

„To dlaczego tak się ustawili?” – zapytał reporter, czym wyraźnie zaskoczył selekcjonera. Jan Urban jedynie wymownie się uśmiechnął, przez 5 sekund milczał, zbierając myśli, a następnie udzielił odpowiedzi.

„No i co chcesz usłyszeć, że ja mu kazałem? (śmiech). No, przepraszam, ustawili się tak, po prostu popełnili błąd. Mnie też trudno to wytłumaczyć” – skwitował trener reprezentacji Polski na koniec spotkania z mediami.

Ta wymiana zdań zakończyła oficjalną konferencję prasową, a bezpośrednio po niej polscy piłkarze rozpoczęli trening przed wtorkowym spotkaniem ze Szwecją.