Kiedy i z kim grają Polki w Lidze Narodów? Terminarz Biało-Czerwonych

Polskie zawodniczki odniosły dwa zwycięstwa podczas zawodów Ligi Narodów w Tajlandii.

W środowym spotkaniu pewnie pokonały Bułgarię 3:0, z kolei w czwartek wygrały z reprezentacją Ukrainy 3:1.

Piątek, 19 czerwca, to dla Biało-Czerwonych czas na regenerację przed kolejnymi starciami. Dowiedz się, z kim zmierzą się w najbliższych dniach.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Z kim grają Polki w Lidze narodów?

Zawodniczki reprezentacji Polski powróciły do zmagań po świetnych występach na początku Ligi Narodów w Nankin w Chinach. Podczas inauguracyjnego turnieju Biało-Czerwone zdołały pokonać trzy drużyny narodowe. Zwyciężyły w meczach z Belgią, notując wynik 3:2; Czechami, wygrywając 3:0; oraz z Serbią po pięciosetowej batalii (3:2). Jedyna porażka przydarzyła im się w starciu z miejscowymi zawodniczkami z Chin, z którymi przegrały 1:3. Przed rozpoczęciem zawodów w Bangkoku w Tajlandii, trener Stefano Lavarini wzmocnił zespół nowymi zawodniczkami. Do drużyny powołane zostały przyjmująca Paulina Damaske, grająca w ataku Magdalena Stysiak oraz środkowa Sonia Stefanik. Dzięki temu wzmocniona drużyna polska już od samego początku drugiego etapu rozgrywek zachwyca wysoką dyspozycją!

Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Halle. Bolesna porażka po trzysetowej batalii z Niemcem

W pierwszym meczu w Bangkoku Biało-Czerwone wygrały w trzech partiach z drużyną z Bułgarii. Kolejnego dnia, w czwartek 18 czerwca, nasze siatkarki triumfowały nad ukraińskim zespołem 3:1, oddając rywalkom tylko jednego seta. Zgromadzone punkty znacznie zbliżają zespół prowadzony przez trenera Lavariniego do awansu do rundy finałowej, w której rywalizować będzie czołowa ósemka. Aby zapewnić sobie miejsce w finałach, Polki muszą jednak kontynuować dobrą grę. Zaplanowana na 19 czerwca przerwa z pewnością ułatwi regenerację sił. Z jakim zespołem zmierzą się podczas weekendu?

Oto terminarz Polek w Lidze Narodów:

Środa, 17 czerwca 2026 (12:00): Polska - Bułgaria 3:0

Czwartek, 18 czerwca 2026 (12:00): Polska - Ukraina 3:1

Sobota, 20 czerwca 2026 (12:00): Polska - Holandia

Niedziela, 21 czerwca 2026 (12:00): Polska - Kanada

Godzina spotkań nie ulega zmianie. Wszystkie pojedynki polskiej reprezentacji w tajlandzkim turnieju zaplanowano na 12:00 polskiego czasu. Biało-Czerwone przystąpią do meczów przeciwko Kanadzie oraz Holandii w roli faworytek, co potwierdzają ich lepsze występy w początkowej fazie rozgrywek, chociaż drużyny przeciwne potrafią być groźne.