Polski Związek Piłki Nożnej wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie po godzinie 14:

„Zakończyło się spotkanie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z selekcjonerem reprezentacji Polski Janem Urbanem, podczas którego trener przedstawił raport podsumowujący dotychczasową pracę. Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie” - poinformowała piłkarska federacja.

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Wkrótce ruszą negocjacje z osobami, które mogą zasilić kadrę trenerską, a federacja zapowiada publikację oddzielnych informacji na temat postępów w tych rozmowach. Błyskawicznie na te doniesienia zareagowali jednak rozczarowani fani polskiej kadry, którzy liczyli na dymisję Jana Urbana.

Wpis federacji natychmiast wywołał lawinę prześmiewczych komentarzy, memów oraz bardzo ostrych wyrazów niezadowolenia ze strony kibiców. Poniżej przytaczamy jedynie wybrane opinie, które nadają się do publikacji i nie zawierają wulgaryzmów.

Kibice oburzeni po spotkaniu Cezarego Kuleszy i Jana Urbana

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Jednym z najpopularniejszych wpisów jest ten o treści: „Czyli kontynuujemy proces upadku polskiego piłkarstwa. Dziękujemy!”. Spora grupa użytkowników drwi z decyzji władz za pomocą popularnych internetowych zwrotów, pisząc ironicznie „Lecimy dalej, dobrą robotę robicie”.

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Część komentujących podchodzi do sprawy bardziej merytorycznie i nawiązując do oświadczenia związku, dopytuje wprost: „A można zobaczyć raport?”. To kolejny raz, gdy na piłkarską centralę spada fala krytyki ze strony sympatyków futbolu, a wielu z nich uważa, że jedynym rozwiązaniem obecnego kryzysu jest to, aby „zaorać PZPN”.

Warto zaznaczyć, że przyszłość Jana Urbana stała pod dużym znakiem zapytania przez wzgląd na bardzo słabą postawę drużyny narodowej w 2026 roku. Na przestrzeni 10 tegorocznych spotkań polscy piłkarze wygrali zaledwie dwukrotnie, notując niepowodzenia na wszystkich frontach. Najpierw nie poradzili sobie w barażach o awans na mundial, a następnie do samego końca drżeli o pozostanie w dywizji B Ligi Narodów, choć pierwotnie mieli walczyć o promocję wyżej. Utrzymanie udało się zapewnić w ostatniej serii gier, w czym mocno pomogło zwycięstwo Bośni i Hercegowiny nad Rumunią. Takie wyniki sprawiły, że podczas losowania eliminacji do Euro 2028 Polacy trafią dopiero do trzeciego koszyka, co mocno utrudni im walkę o wyjazd na kolejną dużą imprezę.

Kluczowa dla selekcjonera i całej kadry ceremonia odbędzie się już 6 grudnia w Belfaście.

@pzpn_pl Czyli kontynuujemy proces upadku polskiego piłkarstwa. Dziękujemy!— Kodzien (@Kodziowaty) November 24, 2026

@pzpn_pl Lecimy, dobrą robotę robicie https://t.co/pXbtpxxk1C— Bogdan Dźwig (@bogdandzwig) November 24, 2026