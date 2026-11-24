Wojciech Szczęsny i jego rola w szatni FC Barcelona

Przejście Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona nastąpiło już po tym, jak bramkarz oficjalnie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Zamiast spokojnego odpoczynku na emeryturze, popularny „Szczena” podjął jednak nowe wyzwanie i zasilił szeregi zespołu prowadzonego przez trenera Hansiego Flicka. Głównym powodem tego transferu była poważna i długa kontuzja ówczesnego pierwszego golkipera „Dumy Katalonii”, Marca-Andre ter Stegena. Choć Polak spisywał się w bramce całkiem solidnie, to przed rozgrywkami 2025/26 władze klubu sprowadziły utalentowanego Joana Garcię, który przejął bluzę z numerem jeden. Dodatkowo w sierpniu 2026 roku kadrę zasilił kolejny uznany bramkarz, Chorwat Dominik Livaković. Rosnąca rywalizacja nie stanowi jednak problemu dla polskiego zawodnika, który świetnie odnajduje się na ławce rezerwowych. Mimo minimalnego wpływu na wydarzenia bezpośrednio na boisku, Wojciech Szczęsny pozostaje niezwykle ważną postacią w szatni Barcelony, choć teraz mógł mocno narazić się największej gwieździe zespołu, czyli Lamine'owi Yamalowi.

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Wojciech Szczęsny ocenił Lamine'a Yamala w roli współlokatora

Powodem potencjalnych pretensji młodego gwiazdora do polskiego bramkarza jest udział golkipera w specjalnej zabawie. Wojciech Szczęsny otrzymał zadanie stworzenia rankingu najlepszych potencjalnych współlokatorów, wybierając wyłącznie spośród kolegów z kadry FC Barcelona. Reguły gry miały pewne utrudnienie, ponieważ „Szczena” najpierw losował konkretnego piłkarza, a dopiero później przypisywał go na listę od pierwszego do dziesiątego miejsca. Raz zajęta pozycja była już zablokowana i nie pozwalała na późniejsze modyfikacje w zestawieniu. Właśnie przez ten system Lamine Yamal ostatecznie wylądował na wysokim czwartym miejscu w rankingu, a przy wylosowaniu jego nazwiska Polak zatrzymał się na dłuższą chwilę.

„O nie, Lamine powinien być dziesiąty” – stwierdził bramkarz. Wypowiedź Wojciecha Szczęsnego należy oczywiście traktować z przymrużeniem oka, choć żartobliwie można mówić o potencjalnych kwasach w drużynie. Powody do niezadowolenia z wyborów naszego reprezentanta mogą mieć również inni czołowi zawodnicy katalońskiego klubu, w tym sklasyfikowany na ósmej pozycji Raphinha oraz zajmujący dziewiątą lokatę Fermin Lopez. Tak prezentuje się kompletne zestawienie dziesięciu graczy utworzone przez bramkarza.

1. Pedri

2. Anthony Gordon

3. Pau Cubarsi

4. Lamine Yamal (zająłby ostatnią pozycję, gdyby pozwalały na to reguły zabawy)

5. Dani Olmo

6. Karim Adeyemi

7. Marc Bernal

8. Raphinha

9. Fermin Lopez

10. Gavi

Wojciech Szczęsny i Marina wypoczywają w letnie dni

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