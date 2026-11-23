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Mecz Wieczysta Kraków - Motor Lublin. Mbaye Ndiaye wybiegł na boisko w rękawicach bramkarskich

Spotkanie w Krakowie dostarczyło wielu czysto piłkarskich wrażeń. W pierwszej odsłonie starcia Wieczystej z Motorem gra była bardzo wyrównana, a kibice oglądali groźne ataki z obu stron. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1, po tym jak na listę strzelców wpisali się Fabio Ronaldo i Mateusz Wieteska, co pozostawiało kwestię zwycięstwa otwartą. Bez względu na końcowy rezultat tego pojedynku, w pamięci fanów najmocniej zapadnie oryginalny sposób Mbaye Ndiaye na poradzenie sobie z mrozem. Ofensywny gracz Motoru wybiegł bowiem na boisko w profesjonalnych rękawicach dla bramkarzy, co ma szansę przejść do historii nie tylko tego meczu czy obecnych rozgrywek, ale nawet światowej piłki!

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Tak nietypowy sprzęt od razu wyłapali operatorzy kamer telewizyjnych, fotoreporterzy na stadionie oraz fani śledzący rywalizację z trybun i przed telewizorami. Media społecznościowe błyskawicznie zalała fala zdjęć, nagrań i komentarzy na temat zawodnika. Określenia nazywające tę sytuację absolutnym hitem kolejki momentalnie obiegły piłkarskie środowisko i z pewnością usłyszą o tym również kibice poza granicami Polski. W czasie gdy pozostali zawodnicy wybrali standardowe, cienkie rękawiczki dla graczy z pola, Ndiaye zdecydował się na popularne „łapki”.

Pochodzący z Senegalu 23-letni zawodnik dołączył do lubelskiego klubu zimą 2024 roku. Z każdym kolejnym występem budował swoją pozycję w zespole, a dziś stanowi kluczowy element w układance trenera Mariusza Misiury. Senegalczyk cieszy się także ogromną sympatią fanów poza murawą, którzy nadali mu pieszczotliwy przydomek „Jacuś”. Tym razem cała drużyna Motoru musiała jednak przełknąć gorycz porażki po golu Jose Antonio de la Rosy w 65. minucie.