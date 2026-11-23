Lider nie dał szans Legii. Dominacja od samego początku

Koszykarze Legii Warszawa musieli uznać wyższość lidera tabeli. W wyjazdowym starciu z MKS Dąbrowa Górnicza stołeczna drużyna przegrała 81:93. To już piąta porażka zespołu prowadzonego przez trenera Heiko Rannulę w tym sezonie, podczas gdy ich rywale pozostają jedyną niepokonaną ekipą w lidze z imponującym bilansem siedmiu zwycięstw.

Mecz od samego początku ułożył się po myśli gospodarzy. MKS błyskawicznie narzucił swoje warunki gry, a worek z punktami otworzył Martin Peterka. Po chwili było już 6:0, co zmusiło trenera legionistów do wzięcia pierwszej przerwy na żądanie. Niewiele to jednak pomogło. Gospodarze kontynuowali swój marsz i po rzutach wolnych Peterki prowadzili już 8:0, zanim Kristers Zoriks zdobył pierwsze punkty dla gości. Mimo to pierwsza kwarta zakończyła się wysokim prowadzeniem MKS 25:13.

Koncert rzutów za trzy. MKS odjeżdża rywalom

W drugiej części spotkania dominacja drużyny z Dąbrowy Górniczej stała się jeszcze wyraźniejsza. Prawdziwy popis gry dał Jordan Hall, który raz po raz trafiał zza łuku. Dołączyli do niego Martin Peterka i Jakub Musiał, a przewaga gospodarzy rosła w zastraszającym tempie. W pewnym momencie MKS prowadził już 41:22.

Legioniści próbowali odpowiadać, a pierwszą celną „trójkę” dla gości w tym meczu zanotował Estończyk Markus Ilver. Warszawianie zdołali nieco odrobić straty pod koniec kwarty, schodząc na przerwę przy wyniku 35:49. Było jednak jasne, że odwrócenie losów tego spotkania będzie niezwykle trudnym zadaniem.

Legia próbowała gonić, ale rywale byli bezlitośni

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Choć trzecią kwartę efektownym wsadem otworzył Gyorgy Goloman, gospodarze szybko odpowiedzieli kolejnymi celnymi rzutami za trzy punkty. Po trafieniach Jordana Halla i Jakuba Musiała przewaga MKS wzrosła do dwudziestu punktów (61:41), a trener Rannula znów musiał prosić o czas dla swojego zespołu.

Mimo prób odrabiania strat, głównie za sprawą Golomana, który skutecznie egzekwował rzuty wolne, Legia nie była w stanie realnie zagrozić rywalom. Zespół z Dąbrowy Górniczej kontrolował sytuację, a przed ostatnią kwartą prowadził 69:58.

Zwycięstwo przypieczętowane. Lider wciąż niepokonany

W finałowej odsłonie gospodarze nie pozwolili na nerwową końcówkę. Utrzymywali bezpieczną przewagę, a każda próba zrywu Legii była natychmiast gaszona. W końcówce warszawianom udało się zmniejszyć stratę do siedmiu punktów po celnych rzutach za trzy Argustera Danielsa i Zachary’ego Freemantle’a, ale na więcej nie starczyło już czasu. Wynik meczu na 93:81 ustalił Kyle Lofton.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Jordan Hall (19), Daylen Kountz (17) i Jakub Musiał (16). W szeregach Legii Warszawa najskuteczniejszy okazał się Gyorgy Goloman, który zakończył spotkanie z dorobkiem 17 punktów.

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