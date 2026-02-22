Igrzyska Olimpijskie 2026 - medale - oficjalna tabela medalowa. Jak wypadła Polska? Oto klasyfikacja

Rozgrywki we włoskich Alpach wzbudziły ogromne emocje, a fani sportów zimowych kibicowali Polakom wymienianym wśród faworytów do zdobycia olimpijskich medali. Nasz kraj reprezentowało 59 uzdolnionych sportowców. Na zakończenie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 liderem jest kraj, który uplasował się na pierwszym miejscu w tabeli medalowej zarówno w 2022, jak i w 2018 roku.

Norwegia na szczycie, debiut Ameryki Południowej

Zgodnie z planem, odbyło się 116 rozgrywek medalowych, a w tabeli pojawiło się 29 spośród 92 uczestniczących ekip. Warto przypomnieć, że do narodowych klasyfikacji nie liczą się sukcesy neutralnych sportowców z Białorusi i Rosji.

Jak prezentują się finalne wyniki? Zwycięska w dwóch poprzednich igrzyskach zimowych Norwegia zdobyła 18 złotych medali i widnieje na prowadzeniu. Łącznie ma 41 krążków, również najwięcej, tuż przed Amerykanami. Gospodarze, czyli Włosi, plasują się na czwartym miejscu.

Wielkie święto trwało w Bułgarii: 22-letni Terwel Zamfirow zdobył brąz w slalomie (gigant równoległy), dając swojemu krajowi pierwszy zimowy medal od 20 lat. Jeszcze większy sukces odnotował Lucas Pinheiro Braathen. Narciarz alpejski wywalczył złoto dla Brazylii - pierwszy w historii zimowych igrzysk krążek dla państwa z Ameryki Południowej.

Jak wypada Polska? Tomasiak, Wąsek i Siemirunnij dali nam cztery medale

Polacy wkroczyli do tabeli wraz ze srebrnym medalem, który 9 lutego sensacyjnie wywalczył 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak. Następnie zdobył on jeszcze indywidualny brąz oraz srebro wraz z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów, dając kibicom kolejne powody do radości. Młody skoczek wrócił więc nad Wisłę z trzema medalami! Srebrny krążek dołożył do tego panczenista Władimir Siemirunnij. Które miejsce ma Polska? Biało-czerwoni zajęli 21. miejsce, poprawiając 27. lokatę z poprzednich igrzysk.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - tabela medalowa

Po przecinku podajemy medale w kolejności złote, srebrne i brązowe, a w nawiasie - sumę krążków.

1. Norwegia - 18, 12, 11 (41)

2. USA - 12, 12, 9 (33)

3. Holandia - 10, 7, 3 (20)

4. Włochy - 10, 6, 14 (30)

5. Niemcy - 8, 10, 8 (26)

6. Francja - 8, 9, 6 (23)

7. Szwecja - 8, 6, 4 (18)

8. Szwajcaria - 6, 9, 8 (23)

9. Austria - 5, 8, 5 (18)

10. Japonia - 5, 7, 12 (24)

11. Kanada - 5, 7, 9 (21)

12. Chiny - 5, 4, 6 (15)

13. Korea Południowa - 3, 4, 3 (10)

14. Australia - 3, 2, 1 (6)

15. Wielka Brytania - 3, 1, 1 (5)

16. Czechy - 2, 2, 1 (5)

17. Słowenia - 2, 1, 1 (4)

18. Hiszpania - 1, 0, 2 (3)

19. Brazylia - 1, 0, 0 (1)

19. Kazachstan - 1, 0, 0 (1)

21. Polska - 0, 3, 1 (4)

22. Nowa Zelandia - 0, 2, 1 (3)

23. Finlandia - 0, 1, 5 (6)

24. Łotwa - 0, 1, 1 (2)

25. Dania - 0, 1, 0 (1)

25. Estonia - 0, 1, 0 (1)

25. Gruzja - 0, 1, 0 (1)

28. Bułgaria - 0, 0, 2 (2)

29. Belgia - 0, 0, 1 (1)

Kto był najlepszy w poprzednich igrzyskach?

Pekin 2022 - Norwegia (16,8,13)

Pjongczang 2018 - Norwegia (14,14,11)

Soczi 2014 - Rosja (11,10,9)

Vancouver 2010 - Kanada (14,7,5)

Turyn 2006 - Niemcy (11,12,6)

Salt Lake City 2002 - Norwegia (13,5,7)