Igrzyska Olimpijskie - ceremonia zamknięcia. Gdzie i kiedy oglądać? Kto wystąpi?

Igrzyska Olimpijskie to święto sportu, które jednoczy ludzi z różnych zakątków globu. Rywalizacja na najwyższym poziomie, niesamowite występy sportowców i atmosfera fair play sprawiają, że to wydarzenie na długo zapada w pamięć. Włochy po raz kolejny goszczą zimową edycję tego prestiżowego turnieju. Wiemy, jak będzie wyglądać oficjalne zakończenie igrzysk.

Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Polacy z trzema medalami

Reprezentacja Polski składa się tym razem z 59 osób. Jak dotąd, biało-czerwoni wywalczyli trzy olimpijskie krążki: dwa srebrne i jeden brązowy. Sensacyjnie dokonali tego 19-letni skoczek Kacper Tomasiak oraz posiadający polskie obywatelstwo łyżwiarz z Rosji, Władimir Semirunnij.

Kacper Tomasiak - srebrny medal w skokach narciarskich na skoczni normalnej

Kacper Tomasiak - brązowy medal w skokach narciarskich na skoczni dużej

Władimir Semirunnij – srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 metrów

Aktualnie Polska plasuje się na 20. lokacie w tabeli medalowej.

Ceremonia zamknięcia - gdzie i kiedy? Miejsce, transmisja, gwiazdy

Oficjalne zakończenie XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich zaplanowano na 22 lutego 2026 roku. Ceremonia odbędzie się w Arenie di Verona - w starożytnym amfiteatrze, który zapewni widowiskową oprawę. Wybór tego miejsca podkreśla bogatą historię i kulturę Włoch. Pozostałości amfiteatru wzniesionego w 30 r. n.e. to największe na świecie miejsce, gdzie można posłuchać opery na świeżym powietrzu, jak i w ogóle największy obiekt widowiskowy tego typu we Włoszech. Swoją obecną funkcję pełni od 1913 roku.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00. Gdzie oglądać? Będzie ją można zobaczyć na kanałach Telewizji Polskiej - zarówno w telewizji, jak i online (TVP VOD, tvpsport.pl czy aplikacja TVP GO). Szczegóły imprezy podsumowującej ZIO 2026 nie zostały jeszcze podane. Nie zapadła decyzja, czy podczas ceremonii pojawią się uczestnicy zawodów występujący jako neutralni sportowcy z Białorusi i Rosji. Jedną z gwiazd wieczoru będzie popularny DJ związany z formacją Eiffel 65 - Gabry Ponte, który z hitem "Tutta l'Italia" reprezentował San Marino na Eurowizji 2025.