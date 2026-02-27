Inteligentny dom to już nie luksus. Sprawdzamy jak Sinum zmienia codzienność

Rosnące rachunki za energię i wyższe oczekiwania wobec komfortu sprawiły, że automatyka domowa przestała być technologiczną ciekawostką. Dziś to element, który realnie wpływa na jakość życia – i wartość nieruchomości.

System Sinum, stworzony przez polską firmę TECH Sterowniki, opiera się na jednej centralnej jednostce zarządzającej. To ona zbiera dane z czujników i urządzeń wykonawczych, analizuje je i steruje instalacjami w domu. Dla użytkownika oznacza to jedno – pełną kontrolę z poziomu aplikacji mobilnej, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Możliwość komunikacji przez sieć domową oraz Internet (Ethernet/WiFi) pozwala na zdalny podgląd i modyfikację ustawień w czasie rzeczywistym.

i Autor: Sinum / Materiały prasowe

Ogrzewanie, które myśli za ciebie

Jednym z najmocniejszych argumentów za smart home są oszczędności. Sinum umożliwia sterowanie strefowe – każdemu pomieszczeniu można przypisać inną temperaturę, dostosowaną do pory dnia i obecności domowników.

System współpracuje z:

regulatorami pokojowymi mierzącymi temperaturę i wilgotność,

sterownikami do ogrzewania podłogowego,

elektronicznymi głowicami grzejnikowymi.

W praktyce oznacza to, że gdy nikogo nie ma w domu, temperatura automatycznie się obniża. W nocy system przełącza się w tryb ekonomiczny. Efekt? Realnie niższe rachunki i brak konieczności ręcznego regulowania każdego kaloryfera.

Odpocznij. Twój dom myśli za ciebie

Inteligentny dom to również wygoda. Sinum integruje sterowanie oświetleniem i roletami, umożliwiając tworzenie scenariuszy dopasowanych do stylu życia domowników.

Poranek może wyglądać tak: rolety podnoszą się o wybranej godzinie, światło stopniowo się rozjaśnia, a w łazience temperatura rośnie do komfortowego poziomu.

Dzięki dimmerom możliwa jest płynna regulacja jasności – od jasnego światła do pracy zdalnej po ciepłe, przytłumione oświetlenie wieczorem. System współpracuje z czujnikami, które automatycznie wyłączają światło w pustych pomieszczeniach. Proste rozwiązanie, które eliminuje problem zapomnianych włączników.

i Autor: Sinum / Materiały prasowe

Bezpieczeństwo rośnie wraz z metrażem

Nowoczesna automatyka to także rozszerzone funkcje bezpieczeństwa. Czujniki monitorują parametry mikroklimatu – temperaturę, wilgotność czy jakość powietrza – i reagują, gdy wartości odbiegają od normy.

System może także wykrywać zagrożenia, takie jak dym, a w sytuacji alarmowej uruchomić zaprogramowane działania – rozjaśnić drogę ewakuacji, podnieść rolety czy ograniczyć działanie wybranych instalacji. Wszystko odbywa się automatycznie, bez potrzeby natychmiastowej ingerencji użytkownika.

Dużym atutem Sinum jest jego modułowość. Instalację można rozbudowywać etapami – od sterowania ogrzewaniem po pełną automatykę rolet, bram i oświetlenia.

Co ważne, system da się wdrożyć także w starszych budynkach bez konieczności generalnego remontu. Moduł przekaźnikowy do puszki PPS-01 230 pozwala w prosty sposób zmodernizować istniejącą instalację.

Dla większych inwestycji – hoteli czy biurowców – przeznaczona jest linia Sinum Pro, umożliwiająca centralne zarządzanie całymi obiektami.

Inwestycja, która pracuje na siebie

Inteligentny dom to dziś nie pokaz technologicznych możliwości, lecz przemyślana inwestycja. Dla deweloperów oznacza podniesienie standardu inwestycji. Dla właścicieli – komfort, bezpieczeństwo i kontrolę nad kosztami.

Sinum pokazuje, że smart home może być rozwiązaniem praktycznym, skalowalnym i dostępnym. A dom, który reaguje na potrzeby mieszkańców, przestaje być wizją przyszłości – staje się codziennością.

Tekst sponsorowany