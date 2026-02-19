Ultra Duch Puszczy 2026 wraca na Podlasie. To największe takie wyzwanie w Polsce

Nadchodząca edycja imprezy zgromadzi imponującą liczbę około 2000 kolarzy, do których dołączą rzesze kibiców, rodzin oraz turystów. Przez cztery dni trwania zawodów region odwiedzi kilka tysięcy osób, tworząc niepowtarzalną atmosferę sportowego święta. Twórcy wydarzenia zaznaczają, że Ultra Duch Puszczy to coś więcej niż walka o medale, kładąc nacisk na budowanie silnej społeczności i więzi między startującymi.

Wyzwanie na trzech dystansach

Każdy z uczestników będzie mógł dopasować stopień trudności do swoich możliwości, wybierając jedną z przygotowanych opcji:

krótszą pętlę o długości 111 kilometrów,

średni dystans wynoszący 260 kilometrów,

koronną trasę liczącą aż 550 kilometrów.

Szlaki zostały wytyczone w sercu Puszczy Białowieskiej oraz na malowniczych terenach Podlasia, prowadząc przez lasy i urokliwe wioski. Kolarze zgodnie przyznają, że są to jedne z najbardziej malowniczych tras rowerowych w kraju, które pozwalają na bliski kontakt z dziką przyrodą.

i Autor: Ultra Duch Puszczy 2026/ Materiały prasowe

Formuła zawodów opiera się na pełnej samowystarczalności, co wymusza na startujących samodzielne planowanie odpoczynku, posiłków i taktyki przejazdu. Choć na trasie rozlokowane są punkty kontrolne z zaopatrzeniem, to ostateczny sukces zależy od indywidualnego przygotowania. Dla wielu zawodników jest to poważny test wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej odporności, wykraczający poza zwykłe ściganie.

Organizatorzy zwracają uwagę, że w tym wyścigu liczy się przede wszystkim klimat i wspomnienia, które pozostają żywe na długo po przekroczeniu linii mety. Wielu uczestników decyduje się na powrót w kolejnych latach, co najlepiej świadczy o randze wydarzenia. Zapisy prowadzone są przez oficjalną stronę ultraduchpuszczy.pl, jednak warto się spieszyć, ponieważ zainteresowanie startem rośnie lawinowo z każdym tygodniem i pula miejsc jest ograniczona.

