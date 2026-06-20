Gigantyczne rozczarowanie na MŚ 2026. Turcja podzieliła los Polski z czasów Engela i Janasa

Reprezentacja Turcji odpada z MŚ 2026. Gwiazdorzy z wielkich klubów zawodzą

Zasadnicza różnica między dawną reprezentacją Polski a obecną drużyną narodową Turcji polega na indywidualnych umiejętnościach zawodników. W czasach selekcjonerów Jerzego Engela oraz Pawła Janasa polska ekipa składała się w dużej mierze z przeciętnych, ale zgranych piłkarzy. Taki potencjał okazał się niewystarczający do wyjścia z fazy grupowej mistrzostw świata. Obecnie Turcy dysponują potężnym zestawieniem piłkarskich talentów z najlepszych europejskich klubów. Trenerzy powołali na turniej tak wybitnych zawodników jak Arda Güler z Realu Madryt, Kenan Yildiz z Juventusu Turyn oraz Hakan Çalhanoğlu reprezentujący Inter Mediolan. Nawet tak potężne nazwiska nie uchroniły zespołu przed porażką 0:2 w starciu inauguracyjnym przeciwko Australii. Kolejny pojedynek miał być kluczowy dla ich losów na turnieju. Niestety zawodnicy znad Bosforu zaprzepaścili szansę, przegrywając 0:1, chociaż całą drugą połowę grali w liczebnej przewadze po czerwonej kartce dla Miguela Almirona.

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Aktualna sytuacja w grupie sprawia, że tureccy piłkarze nie mają już najmniejszych szans na wyjście do rundy pucharowej turnieju. Zawodnikom pozostało jedynie starcie o honor, co stanowi scenariusz doskonale pamiętany przez rodzimych sympatyków futbolu. Warto przypomnieć, że polscy gracze w identycznych okolicznościach podczas mundiali w 2002 i 2006 roku potrafili zwyciężyć w swoich ostatnich spotkaniach. Na zakończenie rozgrywek grupowych Turcja zmierzy się z kadrą Stanów Zjednoczonych, która bez problemu zapewniła już sobie bilet do 1/16 finału mistrzostw świata. Z turniejowymi zmaganiami żegna się również Haiti, notując porażki 0:1 ze Szkocją oraz 0:3 w starciu z reprezentacją Brazylii. W przypadku zespołu ze strefy CONCACAF wczesny powrót do domu nie stanowi niespodzianki, ponieważ sam udział w światowym czempionacie był postrzegany jako gigantyczny triumf. Miejsce w kolejnym etapie zarezerwował sobie również Meksyk. Bardzo blisko podobnego sukcesu znajduje się drużyna Kanady, która w doskonałym stylu rozbiła Katar 6:0, a wcześniej zremisowała 1:1 z Bośnią i Hercegowiną.

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