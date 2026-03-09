Finałowy mecz przerodził się w bitwę! Sędzia pokazał 23 czerwone kartki

Skandal w meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro. Sędzia wykluczył 23 piłkarzy

Niedzielny finał pomiędzy Cruzeiro a Atletico Mineiro zakończył się wynikiem 1:0 i przyniósł absolutnie dantejskie sceny.

W końcówce starcia o mistrzowski tytuł Campeonato Mineiro piłkarze obu ekip wdali się w ogromną bójkę.

Agresja eskalowała w mgnieniu oka, a arbiter ostatecznie ukarał winnych dwudziestoma trzema czerwonymi kartkami.

Sportowy aspekt tego widowiska zszedł na daleki plan, choć Cruzeiro pokonało Atletico Mineiro 1:0 i zdobyło tytuł mistrza stanu Minas Gerais. Kibice zgromadzeni na obiekcie w Belo Horizonte zamiast piłkarskiego święta oglądali brutalne starcie kilkudziesięciu mężczyzn w doliczonym czasie gry. Pojedynek toczył się pod napięciem od sześćdziesiątej minuty, kiedy bramkę zdobył Kaio Jorge, a w końcówce doszło do ogromnego zamieszania w szesnastce gości. Golkiper Atletico wściekł się na przeciwnika za niebezpieczne zagranie i błyskawicznie wymierzył mu sprawiedliwość własnymi rękami. Ten pojedynczy incydent zadziałał jak iskra na beczkę prochu i rozpoczął masową awanturę.

Agresja rozprzestrzeniła się po murawie w zawrotnym tempie, wciągając do konfliktu niemal wszystkich przebywających na boisku. Interwencje sztabów szkoleniowych oraz wbiegających pracowników ochrony okazały się całkowicie nieskuteczne. Przez dłuższą chwilę płyta boiska przypominała raczej klatkę do mieszanych sztuk walki niż arenę zmagań piłkarskich. Zawodnicy wyprowadzali ciosy pięściami i kopali się nawzajem, a dantejskim scenom przyglądała się wielotysięczna publiczność na trybunach oraz fani śledzący transmisję telewizyjną.

Sytuację ostatecznie opanowano, a rozjemca wyciągnął surowe konsekwencje wobec uczestników zajścia. Sędzia pokazał awanturującym się graczom aż dwadzieścia trzy czerwone kartki. Dwanaście wyrzuceń zanotowali na swoim koncie zawodnicy Cruzeiro, a jedenaście kar nałożono na członków Atletico Mineiro. Wśród wyrzuconych z boiska znalazł się Hulk, znany z występów w brazylijskiej kadrze oraz w portugalskim FC Porto.

Lista ukaranych po meczu Cruzeiro z Atletico Mineiro. Hulk wśród wykluczonych

Christian, Gerson, Fagner, Walace, Matheus Henrique, Cassio, Lucas Villalba, Kaua Prates, Joao Marcelo, Kaio Jorge, Lucas Romero, Fabricio Bruno (ukarani z drużyny Cruzeiro).

Everson, Mateo Cassierra, Angelo Preciado, Alan Minda, Ruan Tressoldi, Lyanco, Hulk, Alan Franco, Junior Alonso, Gabriel Delfim, Renan Lodi (ukarani z drużyny Atletico Mineiro).

Szokujące obrazki z doliczonego czasu gry w finale rozgrywek Campeonato Mineiro można zobaczyć w dołączonym poniżej materiale wideo.

Cruzerio vs Atletico Mineiro (gra tam m. in Hulk), liga brazylijska Takiej bójki na boisku już dawno nie widziałem. A na takim poziomie to chyba od lat się nie zdarzyło pic.twitter.com/jqfki1Ht9b— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 9, 2026