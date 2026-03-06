Dominika Tajner i Dominika Serowska na promocji programu "Królowe przetrwania". Uwagę zwracały odważne kreacje

Dominika Tajner, córka byłego trenera Adama Małysza, występuje w formacie stacji TVN o nazwie "Królowa przetrwania".

Podczas oficjalnego spotkania z dziennikarzami bohaterki produkcji postawiły na stylizacje mocno eksponujące ich wdzięki, a na czerwonym dywanie błyszczała między innymi ukochana Marcina Hakiela.

Była żona lidera zespołu Ich Troje zrzuciła czterdzieści kilogramów i doskonale prezentowała się na tle znacznie młodszych influencerek znanych ze świata walk w klatkach.

Odważne dekolty Dominiki Tajner i Dominiki Serowskiej przed premierą "Królowej przetrwania"

Stacja wyemitowała pierwszy odcinek swojego nowego reality show w środę, 4 marca. Format zgromadził przed kamerami kobiety w różnym wieku i z zupełnie odmiennych środowisk zawodowych. Na ekranie rywalizują między innymi Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Fagata, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Karolina Pajączkowska, Nicol Pniewska, Dominika Rybak, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Agnieszka Grzelak oraz Anna Sowińska. Tuż przed oficjalną premierą telewizyjną zorganizowano uroczysty event promujący produkcję. Celebrytki zdecydowały się na wyjątkowo odważne suknie, które w wielu przypadkach odsłaniały naprawdę sporo ciała, ułatwiając zaprezentowanie znakomitych sylwetek. Błyski fleszy skupiły się przede wszystkim na byłej żonie Michała Wiśniewskiego oraz obecnej partnerce tancerza Marcina Hakiela. Obie panie mogą pochwalić się rewelacyjną kondycją fizyczną, a ich dobrze dopasowane kreacje z głębokimi dekoltami wzbudziły ogromne zainteresowanie zgromadzonych na miejscu fotoreporterów.

Metamorfoza Dominiki Tajner

Córka Apoloniusza Tajnera przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając łącznie aż czterdzieści kilogramów. Zamiłowanie do aktywności fizycznej wyniosła z rodzinnego domu, co doskonale widać po jej obecnej formie. Na czerwonym dywanie prezentowała się bardzo korzystnie. Wśród uczestniczek show znalazły się także popularne postacie ze świata gal freak-fightowych, które równie mocno zadbały o oprawę wizualną. Influencerka Dominika Rybak przyciągała wzrok obiektywów w zjawiskowej sukni o głębokim bordowym odcieniu, pozując z uśmiechem na twarzy. Z kolei Fagata postawiła na przylegający do ciała zielony komplet, do którego dobrała starannie ułożoną fryzurę w podobnej kolorystyce.

Zdjęcia uczestniczek show "Królowa przetrwania" w zjawiskowych kreacjach

Fotografie z tego wieczornego wydarzenia, na których widać Dominikę Tajner, Dominikę Serowską oraz pozostałe uczestniczki programu w ich odważnych kreacjach, można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii. Wszystkie gwiazdy telewizyjnego hitu chętnie pozowały do obiektywów aparatów, posyłając uśmiechy w stronę zgromadzonych wokół czerwonego dywanu fotoreporterów.

