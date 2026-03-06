Wisła Kraków bojkotuje mecz ze Śląskiem Wrocław. Prezes PZPN zapowiada surowe kary

Napięta sytuacja pomiędzy władzami Wisły Kraków i Śląska Wrocław będzie miała wkrótce bardzo surowy finał.

Włodarz krakowskiej drużyny oficjalnie ogłosił bojkot zaplanowanego na sobotę 7 marca starcia pierwszej ligi.

Ta kategoryczna decyzja poskutkowała natychmiastową reakcją i zapowiedzią sankcji od szefa PZPN Cezarego Kuleszy!

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław ukarane przez Cezarego Kuleszę

Relacje pomiędzy włodarzami małopolskiego i dolnośląskiego zespołu były od dłuższego czasu niezwykle napięte. Przedstawiciele Białej Gwiazdy stracili ostatecznie cierpliwość w kwestii permanentnego blokowania wejścia ich sympatyków na spotkania rozgrywane na wyjeździe. Głównodowodzący krakowian Jarosław Królewski postanowił zainterweniować przed zbliżającą się potyczką ligową. Wrocławski klub podtrzymała jednak swój zakaz dla przyjezdnych. Stanowcza odmowa przyjęcia krakowskich fanów doprowadziła do całkowitego odwołania wyjazdu piłkarzy na mecz!

"Mimo wszystkich podjętych prób, z ogromnym żalem i rozdartym sercem muszę stwierdzić, że nie udało mi się zmienić otaczającej nas rzeczywistości. Kibice Wisły Kraków nie będą mogli obejrzeć meczu z trybun stadionu we Wrocławiu. [...] Chciałbym przeprosić wszystkich pracowników klubu, nasz sztab szkoleniowy, zawodników, trenerów, sponsorów, partnerów oraz każdego, kogo ta decyzja dotknie bezpośrednio lub pośrednio. Są jednak w życiu momenty, kiedy - jak mawiają klasycy - są rzeczy, które warto zrobić, nawet jeśli się to nie opłaca. Dlatego podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu. Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna" - ogłosił publicznie Królewski w czwartek, dwa dni przed planowanym meczem.

Odpowiedź władz na ten radykalny krok nadeszła błyskawicznie. Na antenie stacji TVP Sport połączono się bezpośrednio z szefem polskiej federacji. Cezary Kulesza zapowiedział bardzo surowe konsekwencje dyscyplinarne.

- Do dzisiaj nie mamy argumentów, które bronią Śląsk Wrocław. Po stronie miasta czy marszałka nie mamy żadnego oświadczenia. Dzisiaj ciężko to oceniać... Będziemy to robić po terminie meczu. Śląsk powiedział, że nie wpuści kibiców Wisły Kraków, Jarosław Królewski powiedział, że jego zespół nie pojedzie na ten mecz, więc decyzje zabolą jeden klub i drugi. Wiemy też, że to nie jest decyzja klubu, tylko kibiców. Nie oszukujmy się - stwierdził wprost Kulesza.

Prezes związku dodał, że wcześniejsze próby mediacji zwaśnionych stron zakończyły się ostatecznie fiaskiem.

- W trójkę rozmawialiśmy, każdy stoi na swoim stanowisku. Pan Królewski żąda przyjęcia swoich kibiców, a prezes Śląska powiedział, że ich nie przyjmie. Decyzje będą takie, że będą potężne kary. Jeśli Wisła nie pojedzie na ten mecz, to automatycznie będzie walkower - zapowiedział włodarz, choć formalnie PZPN będzie mógł zareagować dopiero po nieodbytym spotkaniu.

Kulesza wykluczył możliwość zmiany terminu tego starcia. Dolnośląska ekipa najpewniej również zostanie ukarana poprzez odebranie ligowych punktów. Władze federacji traktują ten kryzys priorytetowo, chcąc ostatecznie zapobiec powielaniu takich praktyk.

Jeśli coraz częściej kluby korzystają z takiego wymyku, żeby nie wpuszczać kibiców, musimy nałożyć drastyczne kary - zakończył.