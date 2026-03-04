Flavio Paixao szokuje wpisem o Dubaju. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki

Flavio Paixao po zawieszeniu butów na kołku w 2023 roku poświęcił się branży nieruchomości.

Jego obecnym priorytetem stał się rynek w Dubaju, gdzie prowadzi interesy mimo niepokojącej sytuacji geopolitycznej.

Były piłkarz stwierdził, że okres paniki sprzyja inwestycjom, co wywołało wściekłość fanów.

Legenda Ekstraklasy w ogniu krytyki za wpis o Dubaju

Portugalczyk przypomniał o sobie polskiej publiczności w najgorszy możliwy sposób, ściągając na siebie falę krytyki. Zawodnik, który występował na naszych boiskach w latach 2014-2023, najpierw reprezentował barwy Śląska Wrocław, by później stać się ikoną Lechii Gdańsk. Flavio Paixao dzierży tytuł najskuteczniejszego obcokrajowca w historii Ekstraklasy, mając na koncie 108 trafień w 310 spotkaniach, choć po piętach depcze mu Jesus Imaz, któremu brakuje tylko jednego gola do wyrównania rekordu. Mimo że prywatnie związany jest z Polką, a kibice mieli z nim dotąd dobre skojarzenia, tym razem jego zachowanie spotkało się z ostrym potępieniem.

Flavio Paixao namawia do inwestowania w cieniu wojny

Trwający konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie paraliżuje znaczną część globu i budzi powszechny lęk. Napięta sytuacja międzynarodowa nie przeszkodziła jednak byłemu napastnikowi w promocji biznesu, którym zajął się na sportowej emeryturze. Portugalczyk uznał, że obecny chaos to doskonała okazja do zachęcania ludzi do lokowania kapitału w dubajskie nieruchomości.

„Czasy paniki i strachu są zawsze najlepszym momentem na inwestowanie w nieruchomości. Zapamiętaj to. Mądrzy inwestorzy dobrze o tym wiedzą!” - napisał Portugalczyk na Instagramie.

Zaledwie pięć dni wcześniej 41-latek reklamował w swoich mediach społecznościowych zakup lokali w sąsiedztwie budowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kasyna. Eskalacja działań wojennych w regionie nie wpłynęła na zmianę jego narracji ani nie ostudziła biznesowego zapału. Takie podejście do marketingu w obliczu tragedii spotkało się z natychmiastową i bardzo krytyczną reakcją kibiców.

„Flavio Paixao, były piłkarz Lechii Gdańsk, mieszkający w Polsce, w ostatnim czasie zajmował się m.in. nieruchomościami w Dubaju i wychwalał to miejsce. Dzisiaj wypuścił coś takiego. Że tacy ludzie nie mają za grosz wstydu!” - oburzają się internauci na platformie X.

Pozostaje jedynie domniemywać, jak zachowałby się były gwiazdor Lechii Gdańsk, gdyby sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Nietrudno przewidzieć reakcję 41-latka w scenariuszu, w którym promowane przez niego nieruchomości w Dubaju ucierpiałyby bezpośrednio na skutek trwających w regionie działań militarnych.