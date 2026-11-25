Informację o odejściu reżysera i scenarzysty Andrzeja Domalika opublikował w mediach społecznościowych zespół Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Artysta pełnił w tej stołecznej placówce najpierw funkcję dyrektora artystycznego, a później dyrektora naczelnego. W trakcie swojej kariery tworzył spektakle teatralne, filmy oraz seriale, współpracując z licznymi twórcami filmowymi i Teatrem Telewizji.

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Andrzej Domalik nie żyje. Żegna go Teatr Ateneum

Reżyser i scenarzysta zmarł 24 listopada 2026 roku, mając 77 lat. Andrzej Domalik posiadał tytuł profesora nauk teatralnych i objął stanowisko prorektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zawodowo wciąż pozostawał związany z Teatrem Ateneum, którego przedstawiciele złożyli kondolencje rodzinie zmarłego.

Z wdzięcznością i wzruszeniem myślimy dziś o Nim – jako o wybitnym artyście i dyrektorze, który potrafił być blisko zespołu, i człowieku niezwykłej skromności. Pozostawił po sobie nie tylko ślad w teatrze, ale także ciepłe wspomnienie swojej obecności, dobroci i życzliwości – przekazali we wpisie dyrekcja i załoga teatru.

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Dorobek artysty. Żoną i córką reżysera są znane aktorki

Andrzej Domalik przyszedł na świat w czerwcu 1946 roku na Dolnym Śląsku. Początkowo kształcił się na kierunku prawniczym na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak ostatecznie ukończył reżyserię w łódzkiej szkole filmowej. Przez lata należał do Polskiej Akademii Filmowej, a swoje projekty jako reżyser i scenarzysta realizował w warszawskim Teatrze Dramatycznym oraz w Teatrze Telewizji.

W artystycznym dorobku twórcy znalazły się między innymi filmowa i serialowa adaptacja powieści „Noce i dnie” oraz wiele innych produkcji kinowych i telewizyjnych. Stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Ateneum objął w 2011 roku, by w kolejnych latach przejąć obowiązki dyrektora naczelnego. W życiu prywatnym reżyser był związany z aktorką Ewą Telegą, a w ślady rodziców poszła ich córka Zofia Domalik, która również wykonuje zawód aktorki.

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