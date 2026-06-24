Wysokość emerytury Krzysztofa Materny. 77-letni artysta ujawnił kwotę z ZUS

Widzowie pokochali Krzysztofa Maternę w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych, gdy na dobre zaczął tworzyć znane audycje rozrywkowe. Prawdziwą rewolucją w jego karierze okazała się jednak wieloletnia kooperacja z Wojciechem Mannem na antenie Telewizji Polskiej. Słynny duet wykreował wówczas kultowy format telewizyjny „Za chwilę dalszy ciąg programu”, który na zawsze odmienił oblicze rodzimej satyry i zapadł w pamięć całej generacji Polaków.

Równocześnie artysta realizował się jako reżyser ogromnych widowisk telewizyjnych oraz czołowych krajowych festiwali muzycznych. Twórca odpowiadał za oprawę artystyczną legendarnych koncertów organizowanych w Opolu i Sopocie. W późniejszym okresie swojej działalności zajął się również tworzeniem kampanii reklamowych oraz szeroko pojętą branżą kreatywną, nadzorując rozmaite prywatne projekty producenckie z ogromnym sukcesem.

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Przez pewien czas ten uwielbiany satyryk sprawował nawet prestiżową funkcję dyrektora krakowskiego Teatru Bagatela. Widzowie często zastanawiają się, jakie świadczenie państwowe otrzymuje obecnie ten niezwykle zapracowany artysta, który przez lata królował na szklanym ekranie i organizował największe wydarzenia w kraju.

W rozmowie z portalem Onet Krzysztof Materna odniósł się do swojego aktualnego samopoczucia oraz chęci do dalszego działania. Znany twórca wyznał otwarcie, że najbardziej zależy mu na utrzymaniu doskonałej sprawności intelektualnej, która pozwala mu na nieustanną aktywność w branży rozrywkowej.

Martwię się, żeby umysł pracował, bo do kiedy pracuje, mogę wymyślać io robić nowe rzeczy

W wywiadzie dla Onetu legendarny prezenter odniósł się także do swojej zawodowej przeszłości, przypominając, że zawsze działał zgodnie z literą prawa. Krzysztof Materna podkreślił wyraźnie, że jego zatrudnienie przez dekady opierało się na w pełni legalnych i opodatkowanych zasadach, a on sam nigdy nie unikał państwowych zobowiązań.

Byłem na etatach w ZPR-ach i miałem swoją firmę, w której nie oszukiwałem. Jakoś się to budowało.

Koledzy z branży rozrywkowej zawsze cenili artystę za profesjonalizm, a on sam przez lata uczciwie i sumiennie przelewał środki do ZUS, skrupulatnie budując swój kapitał na jesień życia. Dzisiaj wreszcie poznaliśmy konkretną sumę wypłacaną co miesiąc temu niezwykle rozpoznawalnemu twórcy telewizyjnemu.

Jakąś emeryturę mam wypracowaną. W tej chwili około trzech tysięcy - wyznał. Nie przegap: Córka Oświecińskiego przerywa milczenie po nagłej operacji. "Trochę mi się ciężko oddycha"

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