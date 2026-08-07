Katarzyna Figura skradła show na festiwalu! Jej gigantyczny kapelusz przyciągał wszystkie spojrzenia

Katarzyna Figura gościem festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

Katarzyna Figura nieustannie cieszy się ogromną sympatią publiczności i przyciąga rzesze miłośników kina. Tym razem gwiazda uświetniła swoją obecnością Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, który odbywa się w Kazimierzu Dolnym. Organizatorzy zaprosili ją jako gościa specjalnego pokazu filmu dokumentalnego pod tytułem "Podróż sentymentalna". Po zakończeniu projekcji aktorka chętnie dyskutowała z widzami oraz twórcami tej wyjątkowej produkcji.

Artystka od kilkudziesięciu lat imponuje widzom swoimi znakomitymi umiejętnościami aktorskimi oraz magnetyczną osobowością. Jej bogaty dorobek artystyczny zawiera wiele kreacji, które na zawsze wpisały się w kanon polskiej kinematografii. Sympatia widzów wybuchła po premierze "Pociągu do Hollywood", w którym zagrała kultową Mariolę Wafelek, oraz po hicie "Kingsajz". W późniejszych latach potwierdzała swój kunszt, również komediowy, w produkcjach takich jak "Kiler", "Ajlawju", a ostatnio w głośnych "Dziewczynach z Dubaju".

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Katarzyna Figura zachwyca po latach od debiutu. Ikona lat 80. i 90.

Przez wiele lat uważano ją za absolutnie najatrakcyjniejszą kobietę w polskiej branży filmowej. Widzowie dorastający w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych doskonale pamiętają jej status prawdziwego symbolu seksu. Specyficzna uroda Figury połączona z niesamowitym magnetyzmem przed kamerą zagwarantowały jej miejsce w czołówce najważniejszych gwiazd w kraju. Dzisiaj wciąż emanuje niezwykłą pewnością siebie, udowadniając tym samym, że prawdziwa klasa i doskonały gust nie mają terminu ważności.

Na tegorocznej edycji kazimierskiego festiwalu gwiazda zaprezentowała oryginalny ubiór, który błyskawicznie stał się tematem dyskusji. Artystka zdecydowała się na bordową sukienkę ozdobioną drobnym wzorem i wykończoną elegancką, czarną koronką. Największe poruszenie wywołał jednak potężny kapelusz, który dominował nad całą sylwetką i w którym aktorka z uśmiechem pozowała fotoreporterom. Kadry z tego wydarzenia błyskawicznie obiegły internet. ZOBACZYCIE JE TUTAJ!

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Zobacz więcej zdjęć. Grażyna Torbicka założyła czarną sukienkę i to wystarczyło. Tak teraz wygląda 67-latka. WOW!

Jestem szczęśliwa! Katarzyna Figura rozwiedziona

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