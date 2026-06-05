Wyniki koncertu Premier na festiwalu Opole 2026. Wielki triumf Sargisa

Historia opolskiego święta muzyki sięga tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego trzeciego roku. Pomysłodawcami kultowego już dzisiaj wydarzenia byli Mateusz Święcicki, Jerzy Grygolunas oraz ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Karol Musioł. Impreza odbywała się regularnie przez kolejne dziesięciolecia, a jedyną przerwę w organizacji festiwalu wymusiło wprowadzenie stanu wojennego w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym drugim roku. Formuła nagradzania wykonawców wielokrotnie ewoluowała na przestrzeni dekad. Ostatecznie siedem lat temu zdecydowano o pozostawieniu wyłącznie dwóch sekcji konkursowych. Początkujący wokaliści rywalizują podczas czwartkowych Debiutów, natomiast piątkowy wieczór należy do uznanych artystów biorących udział w Premierach.

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Sargis wygrywa konkurs Premier podczas festiwalu Opole 2026

Ta prestiżowa kategoria została stworzona z myślą o piosenkach zaprezentowanych niedawno po raz pierwszy lub debiutujących bezpośrednio na opolskiej scenie. Triumfatorzy wyłaniani są na podstawie werdyktu eksperckiego gremium, które przyznaje nagrodę finansową w wysokości trzydziestu pięciu tysięcy złotych, a także w wyniku głosowania publiczności. Widzowie przed telewizorami decydują o wręczeniu dodatkowego czeku opiewającego na trzydzieści tysięcy złotych. Tegoroczna stawka uczestników walczących o te zaszczyty prezentowała się następująco:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy oraz Patrycja Markowska z kompozycją "Fale"

Darya w duecie z Sebastianem Fabijańskim wykonujący utwór "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko śpiewający kawałek "Zatrzymaj się"

Grupa Poparzeni Kawą Trzy proponująca piosenkę "Twoje oczy"

Sargis startujący z utworem "Ziemia"

Maciej Skiba prezentujący singiel "Wołam"

Kuba Szmajkowski walczący kompozycją "Porto"

Vix.N i jego propozycja "Stara dusza"

Michał Wiśniewski śpiewający utwór "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk z kawałkiem "Halo Houston"

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Ostateczny werdykt branżowych specjalistów był jednoznaczny i to Sargis zajął pierwsze miejsce za sprawą wykonania utworu "Ziemia". Organizatorzy przewidzieli również nagrody specjalne ufundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Wyróżnienie za najlepszą warstwę liryczną odebrał Dariusz Szlagor znany szerzej jako Vix.N, natomiast statuetka za skomponowanie najlepszej muzyki powędrowała w ręce Krzysztofa Iwaneczki. Gospodarzami tego emocjonującego muzycznego wieczoru byli zaproszeni prezenterzy Paulina Chylewska oraz Łukasz Nowicki.

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Poprzedni laureaci nagród w Opolu. Kto wygrywał przed Sargisem?

Dla pełnego kontekstu warto przypomnieć tych wokalistów i zespoły, którzy w minionych edycjach zdobyli uznanie zarówno jurorów, jak i telewizyjnej widowni opolskiego festiwalu w tym konkretnym konkursie:

Dwa tysiące dwudziesty czwarty rok to wygrana Józefiny i Skubasa w głosowaniu ekspertów oraz projektu Zabłocki Osobiście wspieranego przez Czesława Mozila u widzów.

Edycja z dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku przyniosła triumf Rafała Brzozowskiego wśród sędziów, a także zwycięstwo grupy Tulia występującej z Haliną Mlynkovą w plebiscycie publiczności.

W dwa tysiące dwudziestym drugim roku absolutną dominatorką okazała się Karolina Lizer, zgarniając nagrody z obu stron.

Rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy to statuetka jury dla Natalii Zastępy, podczas gdy oglądający przed telewizorami wybrali Krystiana Ochmana.

Dwa tysiące dwudziesty rok zapisał się wygraną Lanberry z woli profesjonalistów i sukcesem Stanisławy Celińskiej w głosowaniu smsowym.

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