Ultra Duch Puszczy zdominował Hajnówkę. Kolejna edycja już ogłoszona!

W trakcie ostatniego sezonu podlaska Hajnówka zamieniła się na kilka czerwcowych dób w główną stolicę polskiego kolarstwa. W to miejsce zjechało przeszło 2000 miłośników jazdy na rowerze z całego kraju. Głównym celem przyjezdnych było wzięcie udziału w wymagających zawodach Ultra Duch Puszczy. Czwarta edycja tego sportowego przedsięwzięcia dobitnie pokazała ogromne zainteresowanie zmaganiami. Wydarzenie skutecznie zgromadziło na starcie zarówno zawodowych uczestników ultramaratonów, jak i amatorów debiutujących na takich odległościach.

Ultra Duch Puszczy 2026 w Puszczy Białowieskiej za nami

Na chętnych czekało łącznie sześć zróżnicowanych wariantów tras gravelowych oraz szosowych poprowadzonych przez najpiękniejsze rejony Puszczy Białowieskiej. Zaplanowane dystanse rozpoczynały się od bardzo krótkich odcinków, a kończyły na morderczych przeprawach o długości przekraczającej 500 kilometrów. Każdy z uczestników miał inne priorytety. Część sportowców skupiła się na walce o najwyższe miejsce na podium oraz ustanawianiu rekordów, z kolei pozostali pragnęli wyłącznie przetrwać potężny kryzys i dotrzeć do mety po raz pierwszy w życiu. Rowerzyści wrócili do swoich domów z niezwykłymi wspomnieniami. Ten unikalny miks zaciętej rywalizacji z pokonywaniem własnych barier na stałe wpisał imprezę w kalendarz entuzjastów kolarstwa.

Rowerzyści poznali dzikie tereny Podlasia

Zawodnicy startujący w maratonie zyskali szansę na bezpośrednie obcowanie z dziką przyrodą Puszczy Białowieskiej. Kolarze pokonywali setki kilometrów szutrowych ścieżek, mijając po drodze niewielkie wsie, rozległe polany i gęste lasy. Organizatorzy poprowadzili szlaki w taki sposób, aby zaprezentować sportowcom autentyczne oblicze województwa podlaskiego z dala od popularnych aglomeracji oraz tłocznych kurortów. Mijane krajobrazy zapewniały jadącym niepowtarzalne doznania, zamieniając potężny wysiłek fizyczny w niesamowitą podróż. Zapewniany bezpośredni kontakt z nietkniętym ekosystemem oraz panująca wokół cisza stanowią największy magnes przyciągający rowerzystów do Hajnówki. Kombinacja skrajnego zmęczenia i podziwiania lokalnej fauny oraz flory gwarantuje niezapomniane przeżycia.

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Kiedy odbędzie się piąta edycja Ultra Ducha Puszczy? Data zapisów

Pomysłodawcy projektu myślą już o przyszłości i potwierdzili organizację jubileuszowej, piątej odsłony zawodów. Ultra Duch Puszczy zaplanowano na dni od 27 do 30 maja 2027 roku, natomiast linię startu oraz metę ponownie wyznaczono na malowniczym terenie tuż obok siedziby Nadleśnictwa Hajnówka. Twórcy inicjatywy oficjalnie zadeklarowali przygotowanie zupełnie nowych atrakcji z okazji jubileuszu. Obiecują również dostarczenie potężnej dawki sportowych emocji na szlakach oraz utrzymanie dotychczasowego, wspaniałego klimatu doskonale znanego w całym zrzeszeniu kolarzy.

Zainteresowani powinni odpowiednio wcześnie zapisać ten termin w notatnikach, ponieważ rejestracja zawodników wystartuje punktualnie 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00. Podczas ostatniego majowego weekendu w 2027 roku podlaska Hajnówka znów zamieni się w stolicę zaciętej rywalizacji, sportowej pasji i tytułowego Ducha Puszczy. W całej tej wielkiej imprezie nie liczy się wyłącznie ostateczny rezultat oraz liczba pokonanych kilometrów. Najważniejsze pozostaje samo podróżowanie, rozmowy z poznanymi na trasie ludźmi oraz tworzenie własnej, unikalnej historii zabieranej do domu w formie bezcennej pamiątki.