Kiedy obchodzimy katarzynki?

Katarzynki przypadają w nocy z 24 na 25 listopada, czyli w wigilię wspomnienia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. W tradycji była ona uznawana między innymi za patronkę panien, narzeczonych, żon oraz kawalerów poszukujących odpowiedniej wybranki.

Dawne wróżby matrymonialne nie były wspólną zabawą młodych kobiet i mężczyzn. Panny spotykały się osobno podczas andrzejek, natomiast nieżonaci mężczyźni próbowali poznać swoją przyszłość kilka dni wcześniej – właśnie podczas katarzynek.

Kawalerowie chcieli przede wszystkim dowiedzieć się, kiedy się ożenią, jak będzie miała na imię przyszła żona i czy ich zaloty zostaną odwzajemnione. Liczyły się sny, przypadkowo wybrane przedmioty oraz znaki pochodzące z natury.

Wróżby traktowano znacznie poważniej niż obecnie. Dziś podobne zwyczaje są przede wszystkim zabawą oraz sposobem na przypomnienie dawnych ludowych tradycji.

Karteczki pod poduszką miały ujawnić imię przyszłej żony

Jedna z najprostszych wróżb polegała na zapisaniu kobiecych imion na niewielkich karteczkach. Przed snem kawaler umieszczał je pod poduszką, a rano losował jedną. Wybrane imię miała nosić jego przyszła żona.

Zwyczaj ten przypominało popularne powiedzenie: „W noc świętej Katarzyny pod poduszką są dziewczyny”. W niektórych regionach pod poduszkę wkładano także pióro albo element damskiej garderoby. Przedmioty miały sprowadzić proroczy sen, w którym mężczyźnie ukazywała się przyszła wybranka.

Znaczenie przypisywano również temu, co pojawiło się we śnie. Kura miała zwiastować spotkanie z panną, a sowa uchodziła za pomyślny znak. Znacznie gorzej interpretowano widok czarnego lub siwego konia – miał zapowiadać długie pozostawanie w stanie kawalerskim.

Były to oczywiście interpretacje wynikające z dawnych wierzeń, a nie rzeczywiste sposoby przewidywania przyszłości.

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Obrączka, moneta czy pusty kubek? Każdy przedmiot miał inne znaczenie

Podczas katarzynek wróżono także z przedmiotów ukrytych pod odwróconymi kubkami. Uczestnik nie wiedział, gdzie znajduje się konkretny symbol. Wybierał jedno z naczyń, a znaleziony pod nim przedmiot miał zdradzać jego przyszłość.

Najpopularniejsze symbole oznaczały:

obrączka – rychły ożenek,

– rychły ożenek, moneta – przypływ pieniędzy i dobrobyt,

– przypływ pieniędzy i dobrobyt, ziarno lub kłos zboża – dostatek oraz pomyślność,

– dostatek oraz pomyślność, medalik – życie duchowe albo rezygnację z małżeństwa,

– życie duchowe albo rezygnację z małżeństwa, pióro – dobrą wiadomość i pozytywną zmianę,

– dobrą wiadomość i pozytywną zmianę, pusty kubek – dalsze pozostawanie kawalerem i brak większych zmian.

Współcześnie można rozbudować tę zabawę o kolejne przedmioty. Klucz może symbolizować przeprowadzkę lub rozwiązanie problemu, bilet – podróż, a mała figurka serca – nową relację. Warto jednak traktować takie znaczenia jedynie jako pretekst do wspólnej zabawy.

Gałązka wiśni wymagała kilku tygodni cierpliwości

Najbardziej romantyczna katarzynkowa wróżba nie przynosiła odpowiedzi tego samego wieczoru. Kawaler ucinał gałązkę wiśni albo czereśni, umieszczał ją w naczyniu z wodą i czekał aż do Bożego Narodzenia.

Jeżeli do 24 grudnia na gałązce pojawiły się kwiaty, uznawano to za dobry znak. Według jednej interpretacji starania kawalera miały zostać odwzajemnione. Inna zapowiadała ślub już podczas nadchodzącego karnawału.

Zwyczajowi towarzyszyły rymowane prośby kierowane do świętej Katarzyny. Gałązkę można było dodatkowo ozdobić wstążką. Jeśli nie zakwitła, mężczyzna miał jeszcze poczekać na swoją wybrankę.

Dlaczego katarzynki zostały zapomniane?

Jeszcze na początku XX wieku wróżby odprawiane przez kawalerów były już rzadkością. Stopniowo wtopiły się w znacznie popularniejsze andrzejki, które z czasem przestały być świętem przeznaczonym tylko dla niezamężnych kobiet.

Współczesne andrzejki są koedukacyjną zabawą, podczas której każdy może lać wosk, losować imiona i odczytywać symboliczne przepowiednie. Osobny wieczór dla kawalerów przestał być więc potrzebny.

Znaczenie miał również dawny porządek społeczny. Zamążpójście miało dla kobiety znacznie większy wpływ na jej pozycję i przyszłość niż ożenek dla mężczyzny. Nic dziwnego, że żeńskie wróżby były liczniejsze, bardziej rozbudowane i zostały lepiej zapamiętane.

Katarzynki mogą jednak powrócić jako ciekawe uzupełnienie andrzejek. Wystarczą kubki, kilka symbolicznych przedmiotów i karteczki z imionami. Nie trzeba przy tym ograniczać zabawy wyłącznie do kawalerów – po latach zapomniany zwyczaj może otrzymać zupełnie nowe, bardziej współczesne znaczenie.