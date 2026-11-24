Kuba Sienkiewicz skończył 65 lat

Kuba Sienkiewicz urodził się 24 listopada 1961 roku w Warszawie. W dniu 65. urodzin oficjalnie osiągnął wiek emerytalny. Lider Elektrycznych Gitar załatwił już formalności i poznał wysokość świadczenia, które będzie otrzymywał.

Muzyk zdradził, że jego emerytura znajdzie się powyżej średniej krajowej. Nie jest jednak na tyle wysoka, aby mógł zrezygnować z dalszej aktywności zawodowej. Sienkiewicz w charakterystyczny dla siebie, ironiczny sposób stwierdził, że pieniędzy „na waciki wystarczy”. Zaraz potem dodał, że z samego świadczenia nie byłby w stanie się utrzymać.

Nie oznacza to, że 65. urodziny stały się dla niego powodem do narzekania. Artysta zwrócił uwagę również na przywileje przysługujące seniorom, między innymi ulgi w komunikacji miejskiej i możliwość korzystania z bezpłatnych leków.

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„To już jest koniec”, ale nie dla jego kariery

Jeden z największych przebojów Elektrycznych Gitar zaczyna się od słów „To już jest koniec”. W przypadku Kuby Sienkiewicza przejście na emeryturę nie oznacza jednak pożegnania ani ze sceną, ani z gabinetem lekarskim.

Wokalista zapowiedział, że nadal będzie pracował na własny rachunek. Zamierza kontynuować działalność muzyczną oraz praktykę medyczną. Jak podkreślił, pod tym względem w jego życiu nic się nie zmieni.

Koncertowy kalendarz artysty jest uzależniony od pory roku. Elektryczne Gitary szczególnie często pojawiają się na imprezach plenerowych, dlatego jesienią i zimą zespół występuje rzadziej. Sienkiewicz wykorzystuje wówczas czas na własne koncerty oraz spotkania literacko-muzyczne. Sam nazywa je przyjemną pracą.

Kuba Sienkiewicz jest również lekarzem neurologiem

Choć publiczność zna go przede wszystkim jako lidera Elektrycznych Gitar, Kuba Sienkiewicz ma również wieloletnie doświadczenie medyczne. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskał stopień doktora nauk medycznych i specjalizował się w neurologii.

Zajmował się między innymi leczeniem pacjentów z chorobą Parkinsona. Jest także autorem poradnika przeznaczonego dla chorych oraz ich bliskich. Przez lata łączył pracę w placówkach medycznych z koncertami, nagrywaniem płyt i pisaniem piosenek.

Te dwa światy przenikały się w jego życiu znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać. Wiedza medyczna i codzienne obserwowanie ludzi wpływały na jego sposób pisania tekstów. Z kolei muzyka pozwalała mu zachować dystans do trudnych sytuacji spotykanych w pracy lekarza.

Elektryczne Gitary dały mu ogólnopolską popularność

Kuba Sienkiewicz został wokalistą Elektrycznych Gitar w 1990 roku. Napisał większość najważniejszych utworów grupy, łącząc proste rockowe melodie z satyrą, absurdem i obserwacjami dotyczącymi polskiej codzienności.

Zespół zdobył ogromną popularność dzięki piosenkom „Jestem z miasta”, „Dzieci wybiegły”, „Co ty tutaj robisz”, „Człowiek z liściem”, „Koniec” oraz „Nie pij Piotrek”. Ich siła nie polegała na skomplikowanych metaforach. Sienkiewicz potrafił w kilku prostych zdaniach uchwycić zachowania, przyzwyczajenia i słabości, w których słuchacze natychmiast rozpoznawali siebie.

Osobnym rozdziałem stała się współpraca z twórcami filmu „Kiler”. Piosenki Elektrycznych Gitar mocno zrosły się z komedią Juliusza Machulskiego oraz jej kontynuacją. Do dziś trudno wyobrazić sobie przygody Jurka Kilera bez utworów wykonywanych przez Sienkiewicza.

Nie planuje ani muzycznej, ani lekarskiej emerytury

W historii polskiej muzyki nie brakuje artystów, którzy przed rozpoczęciem kariery wykonywali inne zawody. Niewielu przez kilkadziesiąt lat równolegle utrzymywało jednak dwa tak wymagające zajęcia.

Kuba Sienkiewicz nigdy nie potraktował medycyny jako młodzieńczego planu porzuconego dla sceny. Nie zrezygnował również z muzyki, gdy jego lekarska kariera nabrała rozpędu. Pozostał neurologiem, wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów.

Po ukończeniu 65 lat nadal chce działać dokładnie w taki sam sposób. Emerytura będzie więc dla niego przede wszystkim zmianą administracyjną i okazją do korzystania z nowych uprawnień. Na prawdziwe pożegnanie ze sceną oraz pacjentami najwyraźniej jeszcze się nie zanosi.