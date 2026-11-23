Zaręczyny w finale "Hotelu Paradise 13". Wiktoria przyjęła pierścionek od Fifiego

Relacja tej dwójki od samego początku obfitowała w trudne momenty. Wejście Fifiego do programu wywołało u Wiktorii łzy i ogromne emocje, ponieważ uczestnicy byli kiedyś razem. Dawne uczucia błyskawicznie odżyły, a byli partnerzy szybko wrócili do budowania romantycznej więzi. Ich zachowanie wzbudziło jednak podejrzenia części odbiorców. Widzowie spekulowali, że Wiktoria i Fifi umówili się na wspólny udział w „Hotelu Paradise” jeszcze przed startem zdjęć, traktując swoje uczucie jako przemyślaną strategię na dojście do samego końca. Uczestniczka kategorycznie odrzucała te oskarżenia i tłumaczyła, że nie miała pojęcia o obecności byłego chłopaka w rajskiej willi. Ostatecznie parze nie udało się wejść do ścisłego finału i stanąć na ścieżce lojalności.

Największe zaskoczenie para przygotowała jednak na sam koniec ostatniego odcinka sezonu. Fifi zdecydował się na odważny krok, uklęknął przed Wiktorią z pierścionkiem i poprosił ją o rękę, a ona wyraziła zgodę. Choć cała ta sytuacja zajęła na ekranie zaledwie około dwóch minut, ma szansę zapisać się jako jedno z kluczowych wydarzeń trzynastej odsłony show.

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Wiktoria i Fifi z "Hotelu Paradise" zaręczeni. Nie sprawdzili jeszcze relacji w prawdziwym życiu

Decyzja o zaręczynach dziwi tym bardziej, że uczucie uczestników odrodziło się w specyficznych, telewizyjnych warunkach. Zakochani nie mieli jeszcze szansy, aby na spokojnie przetestować swoją relację w codziennym życiu, z dala od Tajlandii i wszechobecnych kamer. Wcześniejsze rozstanie pary z pewnością miało przecież swoje konkretne przyczyny. Pomimo tego Fifi postanowił złożyć swojej partnerce tak poważną deklarację na przyszłość. Dla publiczności, która przez wiele tygodni śledziła ich burzliwe losy, kryzysy i powroty, taki finał był kompletnym zwrotem akcji. Pełna niedomówień i plotek historia zamknęła się wręczeniem pierścionka zaręczynowego.

Karolina rzuciła kulą na ścieżce lojalności, ale to Fifi i Wiktoria skradli finał "Hotelu Paradise"

Ostatni odcinek dostarczył również potężnej dawki dramaturgii podczas głównego rozstrzygnięcia. Na ścieżce lojalności stanęli naprzeciw siebie Karolina oraz Michał. Uczestniczka zdecydowała się na rzut kulą i pozbawiła partnera szans na wygraną pieniężną. Nawet tak bezwzględny ruch nie zdołał jednak przyćmić wydarzeń z ostatnich minut emisji. Całą uwagę skupili na sobie Wiktoria i Fifi, którzy udział w programie przypieczętowali zaręczynami. Po wielu miesiącach ciągłego podważania autentyczności ich uczuć, zakochani jasno zadeklarowali chęć budowania wspólnego życia. Najbliższy czas pokaże, czy ich plany przetrwają zderzenie z rzeczywistością poza telewizyjnym show.