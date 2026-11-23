Choć Nina Terentiew z wykształcenia jest polonistką i początkowo w ogóle nie planowała kariery w telewizji, splot przypadków zaprowadził ją w końcu na antenę. Dziennikarka świetnie odnalazła się w nowym środowisku, a przez kolejne dekady wprowadzała rewolucyjne zmiany w TVP oraz Polsacie. Okazuje się jednak, że na samym początku istniały poważne obawy, czy w pracy na antenie nie przeszkodzi jej specyficzny sposób wymawiania głoski "r".

Nina Terentiew w TVP i Polsacie. Jak zaczynała karierę w telewizji?

Przyszła legenda telewizji przyszła na świat w 1946 roku, a pierwsze zawodowe kroki stawiała na stażu w koszalińskim radiu, skąd później wróciła do rodzinnej Warszawy. W wielu wywiadach podkreślała, że do Telewizji Polskiej trafiła zupełnie przypadkiem, po tym jak na ulicy wpadła na dawnego kolegę ze studiów. Zaczęła w 1971 roku od współtworzenia kultowego magazynu "Pegaz", by w kolejnej dekadzie systematycznie awansować w strukturach TVP 2. W 1986 roku objęła stery redakcji artystycznej tej anteny, natomiast w latach 90. awansowała na stanowisko dyrektorki programowej. Kiedy ostatecznie pożegnała się z publicznym nadawcą, w latach 2007-2023 pełniła analogiczną funkcję dyrektorską w telewizji Polsat.

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Wada wymowy Niny Terentiew i egzamin w TVP. Irena Dziedzic była przeciwko dziennikarce

Widzowie mogli jednak nigdy nie zobaczyć Niny Terentiew w roli prowadzącej programy TVP, które po latach zyskały status kultowych. Jednym z takich formatów był oparty na rozmowach z zaproszonymi gośćmi cykl "XYZ". Goszcząc niedawno w studiu "Dzień dobry TVN", ikona małego ekranu wyznała, że fotel gospodyni tej audycji przejęła zupełnie niespodziewanie w 1978 roku, po tym jak pierwotna prowadząca program zginęła w tragicznym wypadku.

Mój ówczesny szef powiedział, że osoba, która zaczęła prowadzić program "XYZ", świętej pamięci Marina Niecikowska, zginęła w katastrofie samolotowej. No a program musi iść - powiedziała Nina Terentiew w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem.

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Zanim jednak dziennikarka usiadła przed kamerami, musiała pokonać poważną barierę formalną. W realiach PRL-u praca na wizji wymagała posiadania specjalnej karty telewizyjnej, którą przyznawano między innymi za perfekcyjną dykcję. Nina Terentiew stanęła przed komisją egzaminacyjną złożoną z ówczesnych sław telewizji. Choć przeciwko jej kandydaturze ostro protestowała Irena Dziedzic, dziennikarka ostatecznie uzyskała uprawnienia i zaczęła prowadzić programy. Przewodniczący gremium uznał bowiem jej gardłowe "r" za unikalną cechę dziedziczną, a nie dyskwalifikującą wadę.

W komisji była pani Irena Dziedzic, która nie patrzyła na mnie życzliwie. Był też pan [Stanisław] Młynarczyk, któremu zawdzięczam to, gdzie jestem. Coś tam przeczytałam; pani Irena powiedziała, że absolutnie się nie nadaję. Wada wymowy uniemożliwia pracę w telewizji. Na co pan Młynarczyk powiedział, że to nie jest żadna wada, tylko cecha, która przechodzi w pokoleniach i on jak najbardziej wydaje decyzję, że wydajemy kartę ekranową - powiedziała Terentiew, wspominając swoje początki w branży.

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