Tatiana Sosna-Sarno o początkach kariery i inspiracji Magdą Zawadzką

Przyszła gwiazda ekranu przyszła na świat 16 września 1954 roku w Warszawie i bardzo wcześnie sprecyzowała swoje plany zawodowe. Mając zaledwie trzynaście lat, Tatiana Sosna-Sarno zanotowała w pamiętniku zdanie „Chcę zostać aktorką”, co stanowiło jasny dowód jej determinacji. Wybór tej ścieżki wynikał z autentycznej pasji oraz fascynacji wielkimi postaciami polskiego teatru i kina. W realizacji tych młodzieńczych planów niezwykle pomogła jej starsza siostra Barbara, która wspierała ją podczas przygotowań do egzaminów wstępnych na uczelnię teatralną.

Wracając pamięcią do czasów młodości, artystka wskazuje na konkretną postać, która ukształtowała jej zawodowe marzenia. Swoimi wspomnieniami z lat szkolnych Tatiana Sosna-Sarno podzieliła się w rozmowie z serwisem se.pl.

Lubiłam bardzo się wygłupiać. Wczuwałam się w rolę tak, aby rozśmieszyć dzieci z klasy. A one najpierw się ze mnie śmiały, a potem powchodziły pod ławki i trochę się za mnie wstydziły. Bo w ich pojęciu strasznie się wygłupiałam. Skończyło się tym, że trafiałam na każdą szkolną akademię. W wieku 13 lat napisałam w pamiętniku: »Chcę zostać aktorką«. Ale jest jeszcze ktoś, komu to zawdzięczam, bo nie tylko siostrze. To Magda Zawadzka (69 l.). Jak byłam nastolatką, uwielbiałam ją. Kiedy grała Hajduczka z szablą na koniu, gdy grała w sztuce »Życie snem« Calderona.

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Kultowe seriale PRL z udziałem Tatiany Sosny-Sarno. „Alternatywy 4” i „07 zgłoś się”

Konsekwencja w dążeniu do celu szybko przyniosła rezultaty. W 1977 roku Tatiana Sosna-Sarno odebrała dyplom Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST, kończąc studia na tym samym roku co Laura Łącz. Niedługo potem zaczęła pojawiać się w produkcjach, które na stałe weszły do kanonu polskiej popkultury. Publiczność oglądała ją między innymi w „Polskich drogach” w reżyserii Janusza Morgensterna, a także w kryminalnym hicie Krzysztofa Szmagiera „07 zgłoś się”. Choć nie zawsze były to role pierwszoplanowe, aktorka dzięki wrodzonej charyzmie i naturalności trwale zapisywała się w pamięci telewidzów.

Największą popularność oraz sympatię odbiorców zapewniła jej jednak praca u boku Stanisława Barei. Jej kreacja w serialu „Alternatywy 4” znakomicie oddawała charakterystyczny styl komediowy tego twórcy. Na swoim koncie artystka zapisała także występy w innych głośnych produkcjach tamtego okresu, w tym w filmie „Roman i Magda” Sylwestra Chęcińskiego oraz w serialu „Czterdziestolatek. 20 lat później” realizowanym przez Jerzego Gruzę. Co istotne, z reżyserem Jerzym Gruzą połączyła ją nie tylko praca na planie, ale również wieloletnia, bliska przyjaźń i wspólne inicjatywy wykraczające poza branżę filmową.

"Alternatywy 4" - kultowy serial Stanisława Barei Pytanie 1 z 12 Kto jest autorem scenariusza i reżyserem serialu "Alternatywy 4"? Jerzy Gruza Stanisław Bareja Sylwester Chęciński Następne pytanie

Tatiana Sosna-Sarno w biznesie. Aktorka otworzyła pizzerię w Warszawie

Przełom lat 80. i 90. wiązał się w Polsce z wielkimi przeobrażeniami, które mocno odczuli także przedstawiciele świata kultury. Wykazując się sporą przedsiębiorczością i odwagą, Tatiana Sosna-Sarno podjęła zaskakującą dla wielu decyzję o wejściu w świat biznesu. Aktorka otworzyła w Warszawie własną pizzerię o nazwie „Ell Molino”, która szybko stała się wyjątkowym punktem na mapie stolicy, łączącym branżę gastronomiczną ze środowiskiem artystycznym.

Inwestycja w gastronomię nie okazała się wyłącznie chwilową przygodą. Artystka przez długie lata z sukcesami zarządzała swoimi firmami, dzięki czemu zyskała niezależność finansową w okresie mniejszej liczby ciekawych ofert aktorskich. Mimo powodzenia w działalności gospodarczej nigdy nie straciła jednak zamiłowania do teatru oraz filmu. Utrzymanie więzi z wyuczonym zawodem umożliwiały jej rozmaite projekty realizowane wspólnie z Jerzym Gruzą, nawet jeśli praca ta odbywała się z dala od głównego nurtu medialnego.

Jak dziś wygląda życie Tatiany Sosny-Sarno? 72-letnia aktorka myśli o powrocie

Dziś 72-letnia artystka wciąż zachowuje tę samą żywiołowość, z której zasłynęła przed laty na ekranie. Upływ czasu nie zmienił jej pełnego pasji nastawienia do codziennego życia oraz pracy twórczej. W 2026 roku Tatiana Sosna-Sarno otwarcie przyznaje, że chętnie przyjęłaby większe propozycje filmowe lub serialowe. Po długim okresie skupienia na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest w pełni gotowa, aby znowu poświęcić swój czas sztuce aktorskiej.

Życiorys gwiazdy stanowi doskonały dowód na to, że w obliczu trudniejszej sytuacji w branży warto odważnie wziąć sprawy w swoje ręce. Posiadając dziś ogromny bagaż doświadczeń, aktorka wypatruje scenariusza, który pozwoli jej zaprezentować się młodszym pokoleniom. Taki powrót z pewnością ucieszyłby również starszych widzów, którzy wciąż z dużym sentymentem wspominają dawne seanse przed telewizorem przy odcinkach „Alternatyw 4”.