„Taniec z Gwiazdami” we Wszystkich Świętych 2026. Wiemy, kto odpadł w dziewiątym odcinku

Trwająca na antenie Polsatu 19. edycja widowiska „Taniec z Gwiazdami” minęła już półmetek rywalizacji. Dotychczas widzowie śledzili zmagania par podczas odcinków rodzinnych oraz tematycznych wieczorów, takich jak Akademia Czarnej Mamby, Disney Night czy Latino Night. Po odsłonie z piosenkami Maryli Rodowicz twórcy show zorganizowali Irena Santor Night, podczas którego gwiazdy zatańczyły do ponadczasowych przebojów tej wokalistki. Z kolei w składzie oceniającym gościnnie pojawiła się była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, która w tym jednym odcinku zajęła fotel Julii Wieniawy.

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„Taniec z Gwiazdami” 19. Punktacja i wyniki odcinka z 1 listopada 2026 roku

Uczestnicy nieustannie rywalizują o główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę. W dziewiątym odcinku pod hasłem Irena Santor Night wszystkie duety zaprezentowały choreografie do największych przebojów Ireny Santor, a jurorzy przyznali im następujące noty.

1. Helena Englert oraz Roman Osadchiy zdobyli łącznie 78 punktów (40 + 38).

2. Marta „Mandaryna” Wiśniewska i partnerujący jej Krystian Rzymkiewicz uzyskali 76 punktów (40 + 36).

3. Dominik Rupiński w parze z Estelle François otrzymali w sumie 75 punktów (37 + 38).

4. Izabela Kuna oraz Michał Bartkiewicz zakończyli odcinek z wynikiem 74 punktów (38 + 36).

5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna zgromadzili na koncie 68 punktów (38 + 30).

6. Piotr „Guma” Gumulec wraz z Julią Suryś-Stromecką wywalczyli 61 punktów (27 + 34).

Kto odpadł z „Tańca z Gwiazdami” 1 listopada 2026? Zaskakujący werdykt

W odcinku wyemitowanym 1 listopada 2026 roku głosy jurorów oraz telewidzów przyniosły niespodziewane rozstrzygnięcie, ponieważ żaden z duetów nie musiał opuścić programu i cała stawka awansowała bezpośrednio do ćwierćfinału.

Szansę na zdobycie Kryształowej Kuli wciąż mają następujące duety:

- Marta „Mandaryna” Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem,

- Piotr „Guma” Gumulec oraz Julia Suryś-Stromecka,

- Helena Englert tańcząca z Romanem Osadchiyem,

- Jasper Sołtysiewicz i partnerująca mu Daria Syta-Grobelna,

- Dominik Rupiński wraz z Estelle François,

- Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem.

We wcześniejszych tygodniach swój udział w tanecznym show zakończyli:

- na 7. miejscu rywalizację zamknęli Dominik Smaruj oraz Magda Tarnowska,

- 8. lokata przypadła Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i Sarze Janickiej,

- na 9. pozycji uplasowali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

- 10. miejsce zajęli Karolina „Kaeyra” Baran oraz Kacper Rutka,

- na 11. pozycji odpadli Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

- 12. miejsce na początku edycji zajęli Monika Borzym oraz Michał Kassin.