„Taniec z Gwiazdami” we Wszystkich Świętych 2026. Wiemy, kto odpadł w dziewiątym odcinku

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-01 23:02

Emisja dziewiątego odcinka 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” przypadła na dzień 1 listopada, co wzbudziło spore dyskusje wśród internautów i dostarczyło widzom wielu wrażeń. Na parkiecie zaprezentowano choreografie przygotowane do kultowych piosenek Ireny Santor. Zaskoczeniem okazała się także zmiana za stołem sędziowskim, gdzie Julię Wieniawę zastąpiła Jolanta Kwaśniewska. Sprawdzamy, kto zakończył udział w „Tańcu z Gwiazdami” we Wszystkich Świętych 2026.

Trwająca na antenie Polsatu 19. edycja widowiska „Taniec z Gwiazdami” minęła już półmetek rywalizacji. Dotychczas widzowie śledzili zmagania par podczas odcinków rodzinnych oraz tematycznych wieczorów, takich jak Akademia Czarnej Mamby, Disney Night czy Latino Night. Po odsłonie z piosenkami Maryli Rodowicz twórcy show zorganizowali Irena Santor Night, podczas którego gwiazdy zatańczyły do ponadczasowych przebojów tej wokalistki. Z kolei w składzie oceniającym gościnnie pojawiła się była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, która w tym jednym odcinku zajęła fotel Julii Wieniawy.

Taniec z Gwiazdami 19, odcinek 9
Galeria zdjęć 29

„Taniec z Gwiazdami” 19. Punktacja i wyniki odcinka z 1 listopada 2026 roku

Uczestnicy nieustannie rywalizują o główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę. W dziewiątym odcinku pod hasłem Irena Santor Night wszystkie duety zaprezentowały choreografie do największych przebojów Ireny Santor, a jurorzy przyznali im następujące noty.

1. Helena Englert oraz Roman Osadchiy zdobyli łącznie 78 punktów (40 + 38).

2. Marta „Mandaryna” Wiśniewska i partnerujący jej Krystian Rzymkiewicz uzyskali 76 punktów (40 + 36).

3. Dominik Rupiński w parze z Estelle François otrzymali w sumie 75 punktów (37 + 38).

4. Izabela Kuna oraz Michał Bartkiewicz zakończyli odcinek z wynikiem 74 punktów (38 + 36).

5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna zgromadzili na koncie 68 punktów (38 + 30).

6. Piotr „Guma” Gumulec wraz z Julią Suryś-Stromecką wywalczyli 61 punktów (27 + 34).

Kto odpadł z „Tańca z Gwiazdami” 1 listopada 2026? Zaskakujący werdykt

W odcinku wyemitowanym 1 listopada 2026 roku głosy jurorów oraz telewidzów przyniosły niespodziewane rozstrzygnięcie, ponieważ żaden z duetów nie musiał opuścić programu i cała stawka awansowała bezpośrednio do ćwierćfinału.

Szansę na zdobycie Kryształowej Kuli wciąż mają następujące duety:

- Marta „Mandaryna” Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem,

- Piotr „Guma” Gumulec oraz Julia Suryś-Stromecka,

- Helena Englert tańcząca z Romanem Osadchiyem,

- Jasper Sołtysiewicz i partnerująca mu Daria Syta-Grobelna,

- Dominik Rupiński wraz z Estelle François,

- Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem.

We wcześniejszych tygodniach swój udział w tanecznym show zakończyli:

- na 7. miejscu rywalizację zamknęli Dominik Smaruj oraz Magda Tarnowska,

- 8. lokata przypadła Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i Sarze Janickiej,

- na 9. pozycji uplasowali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

- 10. miejsce zajęli Karolina „Kaeyra” Baran oraz Kacper Rutka,

- na 11. pozycji odpadli Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

- 12. miejsce na początku edycji zajęli Monika Borzym oraz Michał Kassin.

Nie uwierzycie, jaki Mandaryna miała pomysł na taniec! Krystian nie wytrzymał!