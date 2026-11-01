Halloween 2026 w polskim show-biznesie. Gwiazdy prześcigały się w pomysłach na stroje

Maffashion jako Edward Miszczak. Kolejna głośna metamorfoza influencerki

Julia Kuczyńska od wielu lat podchodzi do tematu październikowego święta z ogromnym zaangażowaniem. Kreacje znanej influencerki zawsze wywołują spore poruszenie w sieci, a w poprzednich latach upodobniła się już między innymi do Maty, Quebonafide, Igi Świątek oraz Joanny Senyszyn. W 2026 roku wybrała postać, której w takim zestawieniu nikt się nie spodziewał, ponieważ Maffashion przebrała się za Edwarda Miszczaka.

Sama charakteryzacja to jednak nie wszystko, co przygotowała celebrytka. Do specjalnej sesji zdjęciowej zaprosiła znajomą, która wcieliła się w rolę Anny Cieślak na fotografiach stylizowanych na ujęcia paparazzi. Ten nietypowy koncept mocno rozbawił użytkowników internetu.

Natsu i Wojtek Kucina jako Wiśniewski i Mandaryna. Odtworzyli słynny ślub

Niezwykle nostalgiczną podróż w czasie zafundowali obserwatorom Natsu oraz Wojtek Kucina. Znany duet zdecydował się na odtworzenie głośnego ślubu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, który przed laty zorganizowano w szwedzkiej miejscowości Kiruna.

Influencerka dokładnie odwzorowała pamiętny wygląd Marty Wiśniewskiej. W jej stylizacji znalazła się biała suknia z falbanami, futrzane okrycie oraz jasna peruka. Z kolei Wojtek Kucina przyjął wizerunek charyzmatycznego wokalisty zespołu Ich Troje, zakładając srebrny garnitur, białą koszulę i czerwoną perukę. Para zadbała o każdy detal, dzięki czemu ich inspiracja była od razu rozpoznawalna.

Bagi przebrał się za Skolima. Zapozował na różowej stacji paliw

Tegoroczną zabawę halloweenową poważnie potraktował również Bagi. Triumfator programu „Taniec z Gwiazdami” zdecydował się na całkowite upodobnienie do Skolima. Aby wiernie oddać styl popularnego piosenkarza, twórca internetowy wykorzystał blond perukę, zegarek, ciemne okulary oraz typowe dla artysty akcesoria.

Kluczowym elementem całej prezentacji okazała się jednak wybrana lokalizacja. Influencer pojechał na należącą do Skolima różową stację benzynową, gdzie w blasku neonów i z kanistrem w dłoni wiernie kopiował gesty muzyka.

Maja Rutkowski w roli Cruelli de Mon. Postawiła na filmowy klasyk

Inspiracji w świecie kina poszukała natomiast Maja Rutkowski. Małżonka Krzysztofa Rutkowskiego zaprezentowała się jako Cruella de Mon z produkcji „101 dalmatyńczyków”. Przygotowany przez nią strój precyzyjnie oddawał wygląd słynnej antagonistki, obejmując efektowne futro, czerwone rękawiczki, czarny toczek oraz charakterystyczną cygarniczkę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor jak z „Pulp Fiction”, a Klaudia Halejcio jako dynia

Na motywy znane z wielkiego ekranu zdecydowali się także Joanna Koroniewska oraz Maciej Dowbor. Popularne małżeństwo odegrało jedną z kultowych scen z filmu „Pulp Fiction”. Para udowodniła tym samym, że nie potrzebuje przerażających charakteryzacji do przyciągnięcia uwagi, gdyż w zupełności wystarczy czytelne nawiązanie do klasyki kinematografii. Zupełnie inną drogą poszła Klaudia Halejcio, która wybrała najbardziej tradycyjny symbol tego święta. Aktorka pokazała się fanom w kostiumie przypominającym dynię. Na tle licznych przebrań nawiązujących do show-biznesu i popkultury, jej wybór stanowił ciekawe urozmaicenie.

Rodzimi celebryci po raz kolejny pokazali, że październikowa zabawa wykracza u nich daleko poza zwykłe założenie maski ducha. W tym sezonie kluczową rolę odegrały oryginalne pomysły, duży dystans do siebie oraz chęć zaskoczenia fanów.

Wszystkie stylizacje gwiazd można zobaczyć w przygotowanej galerii zdjęć.

Mandaryna wystąpi z Wiśniewskim w "Tańcu z Gwiazdami"