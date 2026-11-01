Katarzyna Stoparczyk kochała wszystkie dzieci. Na jej grobie leżą niesamowite pamiątki

Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadku. Kim była ceniona dziennikarka?

Urodzona w 1970 roku Katarzyna Stoparczyk spełniała się zawodowo jako dziennikarka radiowa i telewizyjna, a także pisała książki oraz reżyserowała przedstawienia teatralne. Przez blisko trzydzieści lat była związana z Programem Trzecim Polskiego Radia, gdzie prowadziła audycje „Zagadkowa niedziela” i „Dzieci wiedzą lepiej”, zyskując ogromną sympatię słuchaczy dzięki swojej niezwykłej wrażliwości i talentowi do rozmawiania z najmłodszymi. Artystka należała do Kapituły Orderu Uśmiechu, reprezentowała jako ambasadorka Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz współtworzyła znany z anteny TVP2 program telewizyjny „Duże dzieci”.

W jej dorobku literackim znalazły się takie publikacje jak „Jak mieć w życiu frajdę” oraz „Franciszek Pieczka. Portret intymny”. Życie dziennikarki przerwał tragiczny wypadek drogowy 5 września 2025 roku, do którego doszło na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe nieopodal Niska.

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Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk w Warszawie. Poruszające słowa syna zmarłej

Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk zorganizowano w stolicy 17 września 2025 roku. Punktualnie o godzinie 13.00 w warszawskim kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Jacka na ulicy Freta rozpoczęła się msza żałobna, która zgromadziła rodzinę, wielbicieli jej talentu oraz znajomych z branży medialnej. W trakcie ceremonii Michał Bajor wykonał utwór a cappella, a syn tragicznie zmarłej dziennikarki wygłosił niezwykle wzruszające przemówienie.

Zawsze byłaś dla świata i miałaś uważność dla każdego spotykanego człowieka

Najbliżsi zmarłej poprosili żałobników o rezygnację z przynoszenia kwiatów, zachęcając w zamian do finansowego wsparcia inicjatywy powołania Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk. Drugi etap ostatniego pożegnania, podczas którego urnę z prochami złożono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, odbył się już wyłącznie w gronie prywatnym.

Grób Katarzyny Stoparczyk na Powązkach. Wyjątkowe pamiątki od dzieci

Miejsce spoczynku dziennikarki wyróżnia się na tle innych mogił swoją niezwykłą formą i oryginalnością. Mogiła wręcz łączy się z otaczającą naturą, za co odpowiada wszechobecna zieleń. Choć na miejscu nie brakuje pięknych róż, to wzrok przechodniów przyciągają zupełnie inne detale. Wśród roślinności rozstawiono drobne zabawki oraz niewielkie figurki, będące symbolem tego, że Katarzyna Stoparczyk na zawsze pozostanie w pamięci jako prawdziwa „Przyjaciółka Dzieci”. Całości dopełniają otaczające grób figurki małych aniołków, które symbolicznie strzegą spokoju jej duszy.