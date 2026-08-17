Sopot Festival 2026: Kiedy koncerty, kto wystąpi i ile zapłacimy za bilety?

Harmonogram Top of the Top Sopot Festival 2026

Tegoroczna edycja Sopot Festival odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2026 roku w kultowej Operze Leśnej. Każdego dnia koncerty będą rozpoczynać się o godzinie 19.30. Fani muzyki mogą liczyć na występy czołowych polskich artystów oraz emocjonującą rywalizację o statuetkę Bursztynowego Słowika. Wydarzenie będzie relacjonowane na żywo przez telewizję TVN.

Kiedy zaczyna się Top of the Top Sopot Festival 2026?

Festiwalowe emocje wystartują w poniedziałek, 24 sierpnia i potrwają nieprzerwanie do czwartku, 27 sierpnia. Pierwszego wieczoru publiczność usłyszy gwiazdy w ramach cyklu „Top of the Pop”, m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Kayah i Margaret. Zwieńczeniem inauguracyjnego dnia będzie hołd dla twórczości Stanisława Soyki podczas koncertu „Stanisław Soyka. Absolutnie”, w którym wystąpią m.in. Justyna Steczkowska i Ralph Kaminski.

Program kolejnych dni Sopot Festival 2026

We wtorek, 25 sierpnia, uwaga skupi się na konkursie o Bursztynowego Słowika, o którego powalczą m.in. Ania Karwan, Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Środa, 26 sierpnia, to z kolei koncert „Opera Leśna w czterech aktach”, podczas którego na scenie pojawią się m.in. Kortez, Nosowska, Artur Rojek i Kuba Badach. Finał imprezy, 27 sierpnia, to rockowe brzmienia w ramach „Top of the Rock” z udziałem m.in. Lady Pank i Małgorzaty Ostrowskiej.

Ceny biletów na Sopot Festival 2026

Koszt uczestnictwa w festiwalu zależy od wybranego dnia i sektora. Wejściówki na pierwszy dzień imprezy, 24 sierpnia, można kupić od 256,90 zł. Z kolei bilety na pozostałe wieczory rozpoczynają się od 198,90 zł (według cen z 17 sierpnia). Warto mieć na uwadze, że ceny mogą ulec zmianie w miarę dostępności miejsc, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie ofert przed ostatecznym zakupem.

Gdzie kupić bilety na Sopot Festival 2026?

Sprzedaż biletów jest już w toku. Organizatorzy zachęcają do korzystania z oficjalnych serwisów biletowych, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. Przy zakupie wejściówek warto zwrócić uwagę na konkretny dzień i strefę, ponieważ każdy z czterech wieczorów oferuje unikalny zestaw artystów i inny klimat muzyczny.

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Gdzie oglądać Top of the Top Sopot Festival 2026 w telewizji?

Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Sopocie, nie stracą szansy na obejrzenie koncertów. Wszystkie festiwalowe wieczory będą transmitowane na żywo na kanale TVN, od 24 do 27 sierpnia, punktualnie o godz. 19.30. Sopot Festival ponownie dostarczy wielu muzycznych emocji, łącząc różne style i pokolenia artystów.

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