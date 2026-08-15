Joanna Rawik nie żyje. Artystka miała 92 lata. Tak wyglądało jej dzieciństwo, życie osobiste i kariera

Joanna Rawik od najmłodszych lat wykazywała niezwykłe predyspozycje do śpiewania, więc jej muzyczna droga nikogo nie dziwiła. Pragnęła zostać dziennikarką, ale w latach 60. to właśnie jako wybitnie utalentowana i emocjonalna wokalistka zyskała ogólnopolską sławę. Jej błyskotliwa kariera kryła jednak w cieniu trudne doświadczenia życiowe. Artystka odeszła 15 sierpnia 2026 roku w wieku 92 lat.

Joanna Rawik nie żyje. Przypominamy jej wielką karierę

Lata 60. przyniosły jej niesamowity triumf na scenie dzięki przebojom takim jak „Po co nam to było”, „Romantyczność” oraz „Nie chodź tą ulicą”. Ze swoim niepowtarzalnym głosem Joanna Rawik bezsprzecznie zaliczała się do największych sław początkowych edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 1967 roku uhonorowano ją tam najważniejszym wyróżnieniem. Dwa razy śpiewała też barwach Polski na międzynarodowym festiwalu w Sopocie, a także koncertowała poza granicami kraju.

Później wyrobiła sobie markę jako specjalistka od muzyki francuskiej. Jej wiedza pozwalała jej nawet na prowadzenie zajęć akademickich na ten temat. Z kolei w 2023 roku, krótko przed "dziewięćdziesiątką", wystartowała z autorską audycją „Piaf, czyli wróbel”.

Urodziła się w Rumunii. Po wojnie zamieszkała w kraju ojca

Choć piosenki francuskie były jej wielką pasją i od młodości potrafiła mówić po francusku, to genów francuskich nie posiadała. Joanna Rawik przyszła na świat 31 stycznia 1934 roku w Czerniowcach. Obecnie to miasto w Ukrainie, ale w tamtym czasie należało do Rumunii i znajdowało się niedaleko polskiej granicy. Wiktoria, matka artystki, była Rumunką, a jej ojciec był Polakiem - profesorem, który zdobył wykształcenie w Wiedniu.

Dopiero dwa lata po zakończeniu II wojny światowej Joanna Rawik wyruszyła z rodziną do ojczyzny swojego taty, nie mając przy tym żadnej wiedzy o języku polskim. Osiadli we Wrocławiu, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Sama piosenkarka wspominała, że w dzieciństwie dużo chorowała. Języka polskiego zaczęła się uczyć jako trzynastolatka, posługując się już wtedy wyniesionymi z domu językami: rumuńskim, francuskim i niemieckim.

11

Burzliwe życie prywatne. Joanna Rawik nie ukrywała dramatu

Piosenkarka w związki małżeńskie wchodziła dwa razy. Jej pierwszym mężem był aktor krakowskich teatrów, Stanisław Gronkowski. Drugim został Mistrz Europy w pływaniu z 1954 roku, Marek Petrusewicz, za którego wyszła, kiedy była już wielką gwiazdą muzyki latach 70. Jednak to niesformalizowana relacja z Ignacym Gogolewskim najmocniej odcisnęła się na jej losach. Aktorzy spotkali się na próbach do kabaretu Pod Egidą. Joanna Rawik opowiadała po latach otwarcie, że ich uczucie było do tego stopnia toksyczne, że doprowadziło ją do próby samobójczej.

Najpiękniejsze Polki w PRL. Rozpoznasz je? Pytanie 1 z 13 Kim jest kobieta na zdjęciu? Małgorzata Braunek Maryla Rodowicz Beata Tyszkiewicz Następne pytanie