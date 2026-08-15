Kto z kim zatańczy? Znamy wszystkie pary w jesiennym "Tańcu z Gwiazdami"

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Historia formatu "Taniec z Gwiazdami" w polskiej telewizji
Ten niezwykle popularny telewizyjny hit stanowi polską wersję brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing" i od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Podstawowe zasady opierają się na tanecznych potyczkach, w których znane osoby ze świata show-biznesu trenują pod okiem zawodowych choreografów, aby prezentować spektakularne układy z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. W początkowym okresie to widowisko gościło na antenie stacji TVN, gdzie w latach 2005-2011 wyemitowano aż trzynaście pełnych sezonów.
Zwycięstwo w premierowej odsłonie odnieśli Olivier Janiak oraz Kamila Kajak, a ówczesne zmagania finałowe przyciągnęły uwagę przeszło siedmiu milionów odbiorców. Telewizja Polsat nabyła prawa do realizacji show w 2014 roku i wtedy też zmodyfikowano szyld na "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Najlepsi uczestnicy otrzymują w nagrodę nie tylko określoną sumę pieniężną, ale też wyjątkową Kryształową Kulę.
Lista dotychczasowych triumfatorów tego programu prezentuje się następująco:
- Olivier Janiak z Kamilą Kajak
- Katarzyna Cichopek z Marcinem Hakielem
- Rafał Mroczek z Anetą Piotrowską
- Kinga Rusin ze Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec z Kamilą Kajak
- Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim
- Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim
- Agata Kulesza ze Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias z Andrejem Mosejcukiem
- Anna Mucha z Rafałem Maserakiem
- Julia Kamińska z Rafałem Maserakiem
- Monika Pyrek z Robertem Rowińskim
- Kacper Kuszewski z Anną Głogowską
- Aneta Zając ze Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz ze Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską
- Ewelina Lisowska z Tomaszem Barańskim
- Anna Karczmarczyk z Jackiem Jeschke
- Robert Wabich z Hanną Żudziewicz
- Natalia Szroeder z Janem Klimentem
- Beata Tadla z Janem Klimentem
- Joanna Mazur z Janem Klimentem
- Damian Kordas z Janją Lesar
- Edyta Zając z Michałem Bartkiewiczem
- Piotr Mróz z Hanną Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim
- Anita Sokołowska z Jackiem Jeschke
- Vanessa Aleksander z Michałem Bartkiewiczem
- Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke
- Mikołaj Bagiński z Magdaleną Tarnowską
- Gamou Fall z Hanną Żudziewicz
"Taniec z Gwiazdami" 32 - oficjalne pary 2026
Polsat ujawnił zestawienie osobistości medialnych oraz profesjonalistów, którzy wspólnie wyjdą na parkiet w nadchodzącej edycji. Według oficjalnej numeracji pary "Tańcu z Gwiazdami" są następujące:
- Krzysztof Kwiatkowski - Sara Janicka
- Mandaryna - Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec - Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert - Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz - Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym - Michał Kassin
- Dominik Rupiński - Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk - Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti - Izabela Skierska
- Kaeyra - Kacper Rutka
- Dominik Smaruj - Magdalena Tarnowska
- Izabela Kuna - Michał Bartkiewicz
Pierwszy odcinek zobaczymy już 6 września 2026 roku.