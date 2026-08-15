Kto z kim zatańczy? Znamy wszystkie pary w jesiennym "Tańcu z Gwiazdami"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-15 16:35

Program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powraca na ekrany z 32. sezonem jesienią 2026 roku. Produkcja do samego końca ukrywała ostateczne zestawienie uczestników i profesjonalnych choreografów. Obecnie stacja przedstawiła już oficjalną listę wszystkich dwunastu duetów walczących o Kryształową Kulę.

Historia formatu "Taniec z Gwiazdami" w polskiej telewizji

Ten niezwykle popularny telewizyjny hit stanowi polską wersję brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing" i od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Podstawowe zasady opierają się na tanecznych potyczkach, w których znane osoby ze świata show-biznesu trenują pod okiem zawodowych choreografów, aby prezentować spektakularne układy z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. W początkowym okresie to widowisko gościło na antenie stacji TVN, gdzie w latach 2005-2011 wyemitowano aż trzynaście pełnych sezonów.

Zwycięstwo w premierowej odsłonie odnieśli Olivier Janiak oraz Kamila Kajak, a ówczesne zmagania finałowe przyciągnęły uwagę przeszło siedmiu milionów odbiorców. Telewizja Polsat nabyła prawa do realizacji show w 2014 roku i wtedy też zmodyfikowano szyld na "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Najlepsi uczestnicy otrzymują w nagrodę nie tylko określoną sumę pieniężną, ale też wyjątkową Kryształową Kulę.

Lista dotychczasowych triumfatorów tego programu prezentuje się następująco:

  1. Olivier Janiak z Kamilą Kajak
  2. Katarzyna Cichopek z Marcinem Hakielem
  3. Rafał Mroczek z Anetą Piotrowską
  4. Kinga Rusin ze Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec z Kamilą Kajak
  6. Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim
  7. Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim
  8. Agata Kulesza ze Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias z Andrejem Mosejcukiem
  10. Anna Mucha z Rafałem Maserakiem
  11. Julia Kamińska z Rafałem Maserakiem
  12. Monika Pyrek z Robertem Rowińskim
  13. Kacper Kuszewski z Anną Głogowską
  14. Aneta Zając ze Stefano Terrazzino
  15. Agnieszka Sienkiewicz ze Stefano Terrazzino
  16. Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską
  17. Ewelina Lisowska z Tomaszem Barańskim
  18. Anna Karczmarczyk z Jackiem Jeschke
  19. Robert Wabich z Hanną Żudziewicz
  20. Natalia Szroeder z Janem Klimentem
  21. Beata Tadla z Janem Klimentem
  22. Joanna Mazur z Janem Klimentem
  23. Damian Kordas z Janją Lesar
  24. Edyta Zając z Michałem Bartkiewiczem
  25. Piotr Mróz z Hanną Żudziewicz
  26. Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim
  27. Anita Sokołowska z Jackiem Jeschke
  28. Vanessa Aleksander z Michałem Bartkiewiczem
  29. Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke
  30. Mikołaj Bagiński z Magdaleną Tarnowską
  31. Gamou Fall z Hanną Żudziewicz

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"Taniec z Gwiazdami" 32 - oficjalne pary 2026

Polsat ujawnił zestawienie osobistości medialnych oraz profesjonalistów, którzy wspólnie wyjdą na parkiet w nadchodzącej edycji. Według oficjalnej numeracji pary "Tańcu z Gwiazdami" są następujące:

  1. Krzysztof Kwiatkowski - Sara Janicka
  2. Mandaryna - Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec - Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert - Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz - Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym - Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński - Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk - Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti - Izabela Skierska
  10. Kaeyra - Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj - Magdalena Tarnowska
  12. Izabela Kuna - Michał Bartkiewicz

Pierwszy odcinek zobaczymy już 6 września 2026 roku.

Uśmiechnięta Sara Janicka na tle logotypu stacji Polsat. O parach 32. edycji Tańca z Gwiazdami przeczytasz na Eska.
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