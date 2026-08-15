Kto z kim zatańczy? Znamy wszystkie pary w jesiennym "Tańcu z Gwiazdami"

Historia formatu "Taniec z Gwiazdami" w polskiej telewizji

Ten niezwykle popularny telewizyjny hit stanowi polską wersję brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing" i od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Podstawowe zasady opierają się na tanecznych potyczkach, w których znane osoby ze świata show-biznesu trenują pod okiem zawodowych choreografów, aby prezentować spektakularne układy z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. W początkowym okresie to widowisko gościło na antenie stacji TVN, gdzie w latach 2005-2011 wyemitowano aż trzynaście pełnych sezonów.

Zwycięstwo w premierowej odsłonie odnieśli Olivier Janiak oraz Kamila Kajak, a ówczesne zmagania finałowe przyciągnęły uwagę przeszło siedmiu milionów odbiorców. Telewizja Polsat nabyła prawa do realizacji show w 2014 roku i wtedy też zmodyfikowano szyld na "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Najlepsi uczestnicy otrzymują w nagrodę nie tylko określoną sumę pieniężną, ale też wyjątkową Kryształową Kulę.

Lista dotychczasowych triumfatorów tego programu prezentuje się następująco:

Olivier Janiak z Kamilą Kajak Katarzyna Cichopek z Marcinem Hakielem Rafał Mroczek z Anetą Piotrowską Kinga Rusin ze Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec z Kamilą Kajak Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim Agata Kulesza ze Stefano Terrazzino Dorota Gardias z Andrejem Mosejcukiem Anna Mucha z Rafałem Maserakiem Julia Kamińska z Rafałem Maserakiem Monika Pyrek z Robertem Rowińskim Kacper Kuszewski z Anną Głogowską Aneta Zając ze Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz ze Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską Ewelina Lisowska z Tomaszem Barańskim Anna Karczmarczyk z Jackiem Jeschke Robert Wabich z Hanną Żudziewicz Natalia Szroeder z Janem Klimentem Beata Tadla z Janem Klimentem Joanna Mazur z Janem Klimentem Damian Kordas z Janją Lesar Edyta Zając z Michałem Bartkiewiczem Piotr Mróz z Hanną Żudziewicz Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim Anita Sokołowska z Jackiem Jeschke Vanessa Aleksander z Michałem Bartkiewiczem Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke Mikołaj Bagiński z Magdaleną Tarnowską Gamou Fall z Hanną Żudziewicz

"Taniec z Gwiazdami" 32 - oficjalne pary 2026

Polsat ujawnił zestawienie osobistości medialnych oraz profesjonalistów, którzy wspólnie wyjdą na parkiet w nadchodzącej edycji. Według oficjalnej numeracji pary "Tańcu z Gwiazdami" są następujące:

Krzysztof Kwiatkowski - Sara Janicka Mandaryna - Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec - Julia Suryś-Stromecka Helena Englert - Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz - Daria Syta-Grobelna Monika Borzym - Michał Kassin Dominik Rupiński - Estelle François Joanna Jędrzejczyk - Kamil Kuroczko Matteo Brunetti - Izabela Skierska Kaeyra - Kacper Rutka Dominik Smaruj - Magdalena Tarnowska Izabela Kuna - Michał Bartkiewicz

Pierwszy odcinek zobaczymy już 6 września 2026 roku.

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